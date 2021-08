Kiel

Mit der Sieben-Tage-Inzidenz allein lässt sich die Lage der Corona-Pandemie nicht mehr abschätzen – und schon gar nicht begründen, welche politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus greifen sollen. Zu dieser Einschätzung kommen Experten. Dennoch werden die Schleswig-Holsteiner diesen Parameter auch auf absehbare Zeit nicht los.

In Kiel etwa liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit gut einer Woche bei mehr als 30 – so viele Menschen steckten sich rechnerisch auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus an. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 37,3 – der sechsthöchste unter den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein.

Kiel setzt auf Impfquote und Zahl der Krankenhaus-Einweisungen

Aus Sicht von Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sollte künftig allerdings nicht mehr nur die Inzidenz zur Bewertung der Pandemie-Lage herangezogen werden: „Ich glaube, es braucht auf jeden Fall weitere Indikatoren.“

Neben der Impfquote, die ohnehin schon erfasst werde, komme aus seiner Sicht auch die Einweisungsquote in Kliniken infrage. Also, wie viele der Covid-19-Patientinnen und -Patienten wegen dieser Erkrankung in Krankenhäusern behandelt werden müssten.

Die Inzidenzen von heute seien nicht mit denen von vor einem Jahr vergleichbar. „Bei der neuen Virus-Variante hilft der Wert nicht weiter“, so Stöcken. Während man im vergangenen Sommer noch eine infizierte Person zu Hause isolieren konnte, ohne, dass sich die anderen Haushaltsmitglieder ansteckten, infiziere sich nun die ganze Familie. Daher sei es wichtiger zu schauen, wie die Infektionen verlaufen würden.

„Es macht allerdings keinen Sinn, dass Kiel hier einen eigenen Weg geht. Das muss mindestens in Schleswig-Holstein, besser noch auf nationaler Ebene umgesetzt werden“, betont Stöcken. Das ist laut Kieler Gesundheitsministerium in Arbeit.

Bund und Länder diskutieren intensiv über Stellenwert der Inzidenz

„Vor dem Hintergrund steigender Impfquoten wird derzeit intensiv zwischen Bund und Ländern diskutiert, auf welchen Parametern die Situationseinschätzung und die davon abgeleiteten Maßnahmen beruhen können, insbesondere welchen Stellenwert die Inzidenz zukünftig hat und welches Gewicht Parameter zur Hospitalisierung haben können“, so ein Sprecher.

Die Inzidenz spiele nach wie vor eine Rolle – vor allem, um die Belastung des Gesundheitssystems abzuschätzen und um die Nachverfolgung von Infektionsketten in den Gesundheitsämtern zu gewährleisten. Der Wert gebe auch Orientierung darüber, ob zum Beispiel Infektionen durch Reiserückkehrer oder bestimmte Veranstaltungsformate steigen sollten.

Lesen Sie auch Impftempo sinkt: Ärzte warnen vor Kraftakt auf Intensivstationen im Herbst

Das Land habe bei Entscheidungen jedoch immer schon unter anderem die Auslastung der Intensivbetten und die Impfquote berücksichtigt. Welcher Corona-Warnwert nun aus den in der Gesundheitsministerkonferenz vereinbarten Expertenberatungen hervorgehe, bleibe abzuwarten. Über das Thema wollen Bund und Länder bei ihrer Konferenz am Dienstag, 10. August, sprechen.

Mediziner wollen die Inzidenz zumindest nicht aufgeben. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sie als Frühwarn-Indikator brauchen. Denn wenn sie hochgeht, passiert etwas“, sagt Professor Jan-Thorsten Gräsner, Direktor am Institut für Rettungs- und Notfallmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH).

UKSH-Mediziner: Verordnungen nicht nur an Inzidenz festmachen

Politische Maßnahmen dürften jedoch nicht allein an der Inzidenz festgemacht werden, dazu reiche sie nicht aus. „Es wird auf einen Wertekanon hinauslaufen, nicht auf einen einzigen, neu kreierten Wert“, so Gräsner. Inzidenzwerte bilden das Infektionsgeschehen nicht mehr in dem Maß ab wie noch im Frühjahr, meint auch Professor Jan Rupp, Direktor der UKSH-Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie in Lübeck.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für neue Verordnungen seien nun individuelle Risikoabschätzungen nötig. „Das führt auch dazu, die Maßnahmen in Schulen dahingehend nicht weiter zu verschärfen, sondern die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit alltäglichen Infektionen für die Entwicklung des Immunsystems bei Kindern gegenüber des geringen Risikos für schwere Covid-Verläufe mehr in den Vordergrund zu stellen.“

Von Tilmann Post und Jördis Früchtenicht