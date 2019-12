Kiel

Das Jahr 2019 ist zu Ende gegangen, 2020 ist erst wenige Augenblick alt. Die KN wünschen Ihren Leserinnen und Lesern viel Gesundheit, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dass Sie Ihre Vorsätze erfolgreich verfolgen mögen. Starten Sie gut ins neue Jahr.

Für viele ist das Gläschen Sekt zum Anstoßen an Silvester eine Tradition. Wenn es aber mehr wird, droht an Neujahr der Kater. Und das kann dann wehtun. Wer mit einem Kater ins neue Jahr startet, ist krank – richtig krank. Das wurde gerichtlich festgestellt. Wir verraten ihnen, was wirklich gegen einen Kater hilft: Hier sind unsere Tipps.

Öffnungszeiten an Neujahr 2020

An Neujahr läuft vieles anders als geplant: Besonders die Öffnungszeiten ändern sich. Gerade bei Bäckereien können diese für jede Filiale unterschiedlich sein. Unsere Grafik verrät, wo Sie Neujahr in und rund um Kiel frische Brötchen bekommen.

Diese Bars und Cafés sind Neujahr 2020 offen

Sie möchten das frische 2020 in Kiel mit einem leckeren Kaffee, einem saftigen Stück Kuchen oder einem interessanten Drink einläuten? Kein Problem: Unsere interaktive Karte zeigt, welche Cafés und Bars am 1. Januar 2020 in Kiel geöffnet sind.

Der Jahresrückblick 2019 für Schleswig-Holstein

Blicken wir zurück: 2019 war ein nachrichtenstarkes Jahr: Fridays For Future mobilisierte viele Jugendliche in Schleswig-Holstein, die Bürger wählten bei der Europawahl mehrheitlich die Grünen und bei Rendsburg gab es ein Zugunglück. Welche Themen die Leser auf KN-online am meisten interessiert haben, erfahren Sie im Rückblick.

Die beliebtesten Vornamen in Schleswig-Holstein 2019 lesen Sie hier.

Spotify-Jahresrückblick 2019

Früher liefen die Lieblingssongs auf Schallplatten, heute spielt das Smartphone die Musik. Und im digitalen Zeitalter passiert nichts, ohne dass im Hintergrund Statistiken erstellt werden. Welche Künstler und Songs wurden in Kiel und Umgebung 2019 am häufigsten wiedergegeben? Wir haben alle Daten vom Streaming-Anbieter Spotify bekommen. Lesen Sie hier, welche Musik in Kiel, Neumünster und Rendsburg am liebsten gehört wird.

Die besten Plus-Geschichten 2019

Das Jahr 2019 ist zu Ende. Die Kieler Nachrichten waren stets vor Ort – überall dort, wo in der Region etwas passierte. Unsere Journalisten recherchierten, dokumentierten und kommentierten das Geschehen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, war 2019 das Jahr, in dem die KN ihr neues digitales Angebot auf den Markt brachten – die Kieler Nachrichten bekamen ein Plus. Es ist gedacht für alle, die auch künftig gut informiert sein wollen über Kiel, Schleswig-Holstein und die Welt. Mit den besten KN Plus Geschichten lassen wir das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren.

