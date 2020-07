Kiel

Um 6 Uhr hat das Luxusschiff die Nobiskrug Werft in Rendsburg verlassen und Kurs auf Kiel genommen. Kurz nach 9 Uhr glitt das 124 Meter lange Schliff aus der Nordschleuse in die Kieler Förde.

Eigner des in Doha am Persischen Golf beheimateten Schiffes ist Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, der Herrscher des Emirats Katar. Er lässt seine große Jacht mit Vorliebe in Deutschland überholen.

Anzeige

Seit März hatte das 124 Meter lange Luxusschiff in Rendsburg eine große Überholung vollzogen. Die Zehn-Jahres-Inspektion stand für das 2010 von der Lürssen-Werft gebaute Schiff für dieses Jahr auf dem Plan.

Weitere KN+ Artikel

Luxusjacht „ Katara “: Probefahrt in der Eckernförder Bucht

Für die Rendsburger Nobiskrug-Werft war der Auftrag aus Katar während der Corona-Krise ein wichtiger Auftrag. Details zu den Arbeiten und zur Jacht werden von der Werft nicht gemacht, da der Eigentümer Stillschweigen wünscht.

Lesen Sie auch: Luxusjacht im Eckernförder Hafen

Die in Doha beheimatete " Katara" belegt nach dem Ranking des Fachmagazins Boote Exklusiv den Platz der 21 der Weltrangliste der längsten Motorjachten. Das von zwei deutschen MTU-Dieselmotoren angetriebene Schiff ist mit 7922 BRZ vermessen. Die Erprobung der Motoren erfolgt jetzt in der Eckernförder Bucht.

Zur Ausstattung gehören nicht nur edle Beiboote und ein Hubschrauberdeck, sondern auch modernste Kommunikations- und Überwachungstechnik. Mehrere Kameras erfassen alle Bewegungen im Umfeld der Jacht. Die Besatzung der " Katara" soll rund 80 Crewmitglieder umfassen.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.