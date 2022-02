Kiel

Die Voraussetzungen für den Landtagswahlkampf könnten kaum unterschiedlicher sein: SPD, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein bekommen ordentlich Schützenhilfe von Promis aus Berlin, während die CDU bisher fast auf sich allein gestellt ist.

„Das ist schon ein Wahlkampf-Vorteil für die Parteien der Bundes-Ampel“, betont der Kieler Politik-Professor Wilhelm Knelangen. Promi-Auftritte seien „Events“ und dienten auch der Mobilisierung der Parteimitglieder. Diese Effekte gebe es weiterhin, auch wenn sie in den vergangenen Jahrzehnten kleiner geworden seien.

Scholz& Friends machen Wahlkampf

Die SPD kann jedenfalls nach der siegreichen Bundestagswahl aus dem Vollen schöpfen. Kanzler Olaf Scholz kommt dreimal in den Norden, unter anderem zum Wahlkampfauftakt nach Kiel oder Lübeck. Auftritte zugesagt haben auch andere Bundes-Promis wie Innenministerin Nancy Faeser, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Arbeitsminister Hubertus Heil oder Bauministerin Klara Geywitz.

Unterstützt wird die SPD auch von den Regierungschef der vier anderen Küstenländer: Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Stephan Weil (Niedersachsen), Andreas Bovenschulte (Bremen) und Peter Tschentscher (Hamburg).

Habeck und Baerbock kommen

Die Grünen planen mit ihren Kabinettsmitglieder Annalena Baerbock (Außen), Robert Habeck (Wirtschaft), Cem Özdemir (Landwirtschaft) und Anne Spiegel (Familie, Frauen, Jugend) sowie den neuen Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour. Für die FDP steigt Finanzminister Christian Lindner gleich viermal in den Ring, und zwar in der Endphase des Wahlkampfs und stets mit Landes-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz im Schlepptau. Selbst der SSW bekommt etwas Hilfe aus Berlin – von seinem Bundestagsabgeordneten Stefan Seidler.

Merz hat sich noch nicht gemeldet

Bei der CDU sieht es dagegen noch düster aus. Ihre Bundes-Promis haben nach der Bundestagswahl ihre Jobs verloren und wären als Verlierer keine Zugpferde im Wahlkampf. „Der CDU bleibt ihr neuer Vorsitzender Friedrich Merz“, erklärt Knelangen. Wie ein Parteisprecher berichtet, hat der Kreisverband Dithmarschen Merz angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Merz wäre gut beraten, sich in Schleswig-Holstein zu zeigen“, meint Knelangen. Der Ausgang der Wahlen in Schleswig-Holstein am 8. Mai und vor allem eine Woche später in NRW würden die Startbilanz des neuen CDU-Chefs prägen. Wahlkampfeinsätze für Ministerpräsident Daniel Günther sind allerdings nicht ohne Risiko. Grund: Merkel-Fan Günther hatte beim Kampf um den CDU-Vorsitz stets die Gegner des konservativen Vormanns Merz unterstützt – erst Kramp-Karrenbauer, dann Laschet.

„Die CDU hat wenig aufzubieten“, bilanziert Knelangen und macht sofort eine wichtige Einschränkung. „Der Bundes-Promi der Nord-Union ist Daniel Günther selbst.“ Der Ministerpräsident gehöre zur engeren Führungsriege der Bundes-CDU. Zum selben Schluss scheinen auch CDU-Strategen gekommen zu sein. Sie wollen aus der Not eine Tugend machen und den Wahlkampf ohne fremde Hilfe ganz auf Günther zuschneiden.

Von Ulf Christen