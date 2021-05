Kiel/Moskow

Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges schienen die Voraussetzungen günstig für eine Ära der Annäherung – auch auf dem Meer. Doch die Eiszeit zwischen Russland und dem Westen hat die Ostsee wieder zu einem militärischen Hotspot gemacht. Sebastian Bruns vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel warnt vor den Risiken – und ruft dazu auf, Marinediplomatie und praktische Zusammenarbeit dem Säbelrasseln nicht zu opfern.

Wie ernst ist die Sicherheitslage in der Ostsee?

Sebastian Bruns: Die Sorgenfalten haben deutlich zugenommen. Zum einen, weil kritische Annäherungen sehr schnell eine Eigendynamik entfalten können – gerade in Zeiten von Social Media. Früher hat man so etwas ja nicht unbedingt gefilmt, heute gibt es dazu gleich einen Tweet. Das erhöht das Konfliktpotenzial. Wir haben auch keinen „Kalten Krieg 2.0“.

Aber die Ostsee ist nach knapp drei Jahrzehnten relativer Ruhe wieder zu einem sicherheitspolitischen Hotspot geworden – auch global gesehen. Und je mehr Akteure, Staaten und Bündnisse sich für die Ostsee als Raum für solche politischen Auseinandersetzungen interessieren, desto größer ist das Konfliktpotenzial.

In wieweit ist die Ostsee auch zum Schaufenster Russlands für neue Waffen geworden?

Die Ostsee ist sehr wichtig für Russlands Prestige und Selbstverständnis – aber auch für die Werften des Landes. Gerade St. Petersburg ist Schwerpunkt des russischen Marineschiffbaus. Grundsätzlich hat Russland das Dilemma, nirgendwo so richtig ans eisfreie Meer zu kommen, ohne sich mit Nachbarn verständigen zu müssen. Gleichwohl nutzt Moskau dieses enge Gewässer auch zur Erprobung neuer Schiffe, U-Boote und Waffensysteme.

Zum Beispiel?

Das, was man dort schon gezeigt hat, sind etwa die „Kalibr“-Flugkörper. Die haben wir schon im Einsatz gesehen, zum Beispiel gegen syrische Rebellen. Es hat westliche Militärs, aber auch uns Wissenschaftler schon überrascht, dass Russland so schnell in der Lage sein würde, solche modernen Waffen nicht nur zu entwickeln, sondern auch einzusetzen.

Hinzu kommt, dass Russland regelmäßig große Atom-U-Boote in die Ostsee verlegt. Wir haben dreimal schon gesehen, dass diese gewaltigen Schiffe in der Ostsee unterwegs sind, obwohl sie hier gar keinen operativen Wert haben. Beispielsweise wurden sie zum Marinetag der russischen Flotte aus dem Nordmeer in die Ostsee verlegt. Das muss man auch als Schaulaufen verstehen: Man zeigt, was man so alles hat.

Welche Risiken gehen von russischen Atom-U-Booten aus?

Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Unglücke mit Atom-U-Booten erlebt, ich erinnere nur an Explosion und Untergang der „Kursk“ in der Barentssee im Jahr 2000. Bei U-Booten ist man grundsätzlich im Fall eines Unfalls einer Katastrophe näher als bei anderen Schiffen. Bei nuklear angetriebenen Booten ist das Risiko noch einmal potenziert. Wenn da etwas passiert und Strahlung austritt, kann das verheerende Folgen für riesige Gebiete haben.

Um so wichtiger ist es, dass die Ost-West-Kooperation zur Reduzierung derartiger Risiken – auch durch vor sich hin rostende Atom-U-Bote im Hafen von Murmansk – nicht dem aktuellen Säbelrasseln zum Opfer fallen.

Inwieweit bedrohen die russischen Kraftprotzereien die baltischen Staaten?

Die baltischen Staaten haben aufgrund ihrer traumatischen Geschichte vor allem Angst vor Russland an ihrer Landgrenze. Allerdings darf man nicht vergessen: Sollte es zu einer militärischen Dynamik kommen, die die Einnahme Lettlands, Estlands oder Litauens zur Folge hat, dann wären diese Staaten nicht nur auf politische Solidarität angewiesen, sondern sie müssten auch versorgt werden. Da könnte ich mir dann schon eine Rolle der russischen Marine vorstellen, die dann nicht unbedingt mit Kriegsschiffen vor baltischen Häfen patrouilliert, sondern eher mit dem agiert, was wir als „hybride Kriegsführung“ bezeichnen. Zum Beispiel könnte man ja vor einem Nachschubhafen einen Frachter kentern lassen und diese Blockade „bedauerliches Unglück“ nennen.

Wie könnte es weitergehen im Dauerstreit um die Gaspipeline Nord Stream 2?

Da haben wir als Bundesrepublik uns in ein tiefes Dilemma manövriert, weil es niemals eine Risikoabwägung gab. Wir haben jetzt nur noch die Wahl: Entweder wird die Pipeline zu Ende gebaut und es fließt Gas – dann haben wir es uns aber mit unseren amerikanischen Partnern und auch mit vielen Nachbarn im Ostseeraum verdorben.

Oder: Es gibt ein Moratorium – dann würde man die Beziehung mit Russland schwer belasten. Ich hätte erwartet, dass die Bundesregierung die Verknüpfung von Energie- und Sicherheitspolitik gerade im Ostseeraum enger mit Gesprächen mit Russland verknüpft hätte. Zu befürchten ist, dass auch eine neue Bundesregierung versuchen wird, sich weiter durchzuwursteln. Damit aber würden wir als große Ostseenation ziemlich schlecht aussehen.

Es gehört sehr viel Staatskunst dazu, aus dieser Klemme herauszukommen. Denkbar wäre eine Art Doppelbeschluss, und zwar nicht als Europa oder Nato, sondern als Deutschland: Wir bauen die Pipeline zu Ende, nehmen aber so lange kein Gas ab, bis es greifbare Fortschritte in den strittigen Punkten gibt.

Könnte die Einladung russischer Marineschiffe zur Kieler Woche ein kleiner Beitrag sein, die gefährliche Eiszeit zu beenden?

Diese Besuche zu beenden, ist aus politischen Gründen nachvollziehbar. Wir haben damit aber auch ein Dialogforum weniger. Sicherlich kann die Kieler Woche nicht die deutsch-russischen Beziehungen retten. Aber die Marinediplomatie kann etwas bewirken, und die See verbindet ja auch.

Gerade im Ostseeraum sollte man solche Kontakte wieder etwas mehr ins Auge fassen. Die politische Großwetterlage sollte die praktische Zusammenarbeit auf wichtigen Feldern nicht ersticken. Und davon gibt es genug, man denke nur an die Beseitigung von Munition im Meer.