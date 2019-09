Heide

Der Geschädigte stellte am Dienstag, 17. September, gegen neun Uhr seinen schwarzen Roller des Herstellers City Blitz verschlossen in der Hafenstraße in Höhe des Geschäftes Marktkauf in Heide ab.

Besitzer des E-Scooters sieht den Dieb in Heide noch

Um 14.40 Uhr sah er sein Fahrzeug laut Polizei hinter dem Supermarkt dann wieder, allerdings in Benutzung einer ihm unbekannten Person. Zwar sprach der E-Scooter-Besitzer den Unbekannten noch an, der fuhr ihn daraufhin jedoch fast über und düste schließlich davon.

Die Polizei in Heide sucht Zeugen

Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, muskulös und stattlich, gehandelt haben. Er besaß einen Schnauzbart und hatte eine dunkle Hautfarbe. Sein Mantel war grau, die Schuhe hellbraun.

Hinweise auf diese Person oder auf den Verbleib des Elektro-Rollers nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0481 /940 entgegen.

