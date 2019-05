Kiel

Die Autobahn 21 beschäftigt Experten in ganz Deutschland. Anfang Januar waren plötzlich Löcher in der komplett sanierten Fahrbahndecke aufgetaucht. Wie es dazu kommen konnte? „Es ist und bleibt ein Rätsel“, sagt Torsten Conradt, Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr ( LBV) in Kiel. In den vergangenen Wochen fanden umfangreiche Untersuchungen an der Gussasphaltdecke statt. „Eine Erklärung haben wir aber noch immer nicht“, sagte Conradt.

Seit März gilt auf dem zehn Kilometer langen Abschnitt ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern, nachdem bei Kontrollfahrten an vielen Stellen Löcher unterschiedlicher Größe entdeckt worden waren. Defekte von bis zu 15 Zentimetern Durchmesser wurden gestopft. „Die Schäden sind zum Teil nur stecknadelkopfgroß, an anderen Stellen sind sie so groß wie Erbsen“, so der LBV-Chef.

Tempolimit wird von 80 auf 120 km/h gesetzt

Um die Ursache für die Defekte herauszufinden, wurde unter anderem das Asphalt-Labor in Wahlstedt ( Kreis Segeberg) beauftragt, Bohrkerne aus der neuen Straße zu ziehen und zu untersuchen. 40 Proben haben die Spezialisten genommen und ihre Bestandteile analysiert. „Auch Aspekte wie die Klebeeigenschaften, sprich: den Bitumengehalt, oder die Wirkung von Streusalz auf den Gussasphalt wurden berücksichtigt“, sagt Conradt. Das Ergebnis: keine Auffälligkeiten – mit einer Ausnahme: Die Spezialisten konnten eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Hohlräumen im Straßenbelag nachweisen. Doch die Frage, wie diese entstanden sind, bleibt ebenfalls offen.

Die gute Nachricht ist, dass so gut wie keine neuen Schäden mehr an der Trasse festgestellt werden. Zurzeit finden weitere Messungen und Kontrollen statt. „Da wir nicht mehr mit größeren Abplatzungen oder Herauslösungen rechnen müssen, werden wir einer Anhebung des Tempolimits zustimmen“, kündigt Conradt an. Denkbar sind Höchstgeschwindigkeiten von Tempo 100 oder 120. Lediglich für Motorradfahrer wird es wohl bei Tempo 80 bleiben. Allerdings wird der LBV auch dann täglich Mitarbeiter der Straßenmeisterei Stolpe für Kontrollfahrten auf die Piste schicken.