Kiel

Das Licht am Ende des Finanztunnels wird heller. Nach der jüngsten Steuerschätzung kann das Land bis 2025 rund zwei Milliarden Euro mehr einnehmen als bisher erwartet und damit die größten Löcher in der Haushaltsplanung stopfen. Die Kommunen dürfen auf Mehreinnahmen von gut 700 Millionen Euro hoffen und stehen im Gegensatz zum Land schon wieder besser da als vor der Corona-Pandemie.

Steuereinnahmen steigen, weil die Wirtschaft anzieht

„Wir starten mit Rückenwind ins neue Jahr“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) im Landeshaus bei der Präsentation der regionalisierten Bundesschätzung. Die Ergebnisse liegen teils deutlich über denen aus der Mai-Schätzung. Konkret: Schleswig-Holstein wird laut Prognose im laufenden Jahr 11,3 Milliarden Euro (plus 620 Millionen Euro) einnehmen und auch 2022 (plus 410 Millionen), 2023 (plus 348 Millionen), 2024 (plus 339 Millionen) und 2025 (plus 345 Millionen) teils kräftig zulegen, weil die Wirtschaft anzieht.

Heinold: Es ist ein Tag der Freude

Heinold wies zugleich darauf hin, dass Schleswig-Holstein trotz der „guten Zahlen“ („Es ist ein Tag der Freude“) noch immer unter den Einnahme-Erwartungen aus dem Herbst 2019 (vor Corona) liegt. Das Land sei auch weiterhin auf den Corona-Notkredit und weitere neue Schulden angewiesen, um finanziell handlungsfähig zu bleiben, bilanzierte Heinold. Klar ist aber auch, dass jeder Steuer-Euro mehr in der Landeskasse den Kreditbedarf verringert.

Prognose: Kommunen haben Corona-Tal schon verlassen

Die Kommunen haben zumindest in der Prognose das Corona-Tal schon verlassen. Die mehr als 1100 Städte und Dörfer sollen im laufenden Jahr 5,925 Milliarden Euro einnehmen. Das sind 231 Millionen mehr als im Mai vorhergesagt und 262 Millionen Euro mehr als vor Corona prognostiziert. In den Folgejahren soll sich der positive Trend fortsetzen: 2022 (plus 201 Millionen gegenüber Mai-Schätzung), 2023 (plus 104 Millionen), 2024 (plus 86 Millionen) und 2025 (plus 115 Millionen). Für das Steuer-Plus gibt es zwei Gründe. Die Kommunen profitieren erstens von den steigenden Landeseinnahmen (sie erhalten davon gut 18 Prozent über den Finanzausgleich) und zweitens von der starken Wirtschaft (Gewerbesteuer) und dem boomenden Tourismus (etwa Tourismusabgabe).

Auf die Finanzklage von mehr als 100 Dörfern vor dem Landesverfassungsgericht ging Heinold nicht direkt ein. Aber: „Auch wenn sich die Einnahmen unterschiedlich auf die einzelnen Städte und Gemeinden verteilen, so sind unsere Kommunen doch insgesamt ausgesprochen gut durch die Krise gekommen.“

Von Ulf Christen