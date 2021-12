Kiel/Waabs

Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Fünf-Sterne-Campingplätze wie in Schleswig-Holstein. „Allein sechs der insgesamt 20 deutschen mit fünf Sternen ausgezeichneten ADAC-Superplätze befinden sich im nördlichsten Bundesland“, teilt der Automobilclub mit. Die meisten davon liegen auf Fehmarn, einer aber auch an der Eckernförder Bucht.

Schleswig-Holstein verweist damit selbst die konkurrenzstarken Nachbarn Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mit je zwei ausgezeichneten Plätzen auf Rang vier. Ebenfalls auf dem Siegertreppchen stehen Baden-Württemberg mit vier und Bayern mit drei Superplätzen.

Insel Fehmarn als Qualitäts-Hotspot der Campingszene

Jeweils nur einen gibt es in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Sachsen. Nachdem der ADAC seine Inspekteure in der vergangenen Saison auf die Campingplätze in Deutschland entsendet hatte, entpuppte „sich die Insel Fehmarn als Qualitäts-Hotspot der deutschen Campingszene“, teilte der Club mit.

Vier Campingplätze von der Insel erhielten die höchste Auszeichnung: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Inselcamp Fehmarn, Camping Miramar und Camping Strukkamphuk, das erstmals nach den strengen ADAC-Kriterien mit fünf Sternen bewertet wurde.

Die weiteren Fünf-Sterne-Campingplätze in Schleswig-Holstein liegen ebenfalls an der Ostsee: Ostseecamping Familie Heide in Waabs an der Eckernförder Bucht und Rosenfelder Strand Ostsee Camping an der Lübecker Bucht.

Fünf Sterne für Platz Ostseecamping in Waabs

„Die ADAC-Klassifikation zeigt das Angebotsniveau eines Campingplatzes“, heißt es in der Mitteilung. In die Bewertung fließen die Kriterien Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten ein.

„Dazu reisen ADAC-Inspekteure durch ganz Europa, um vor Ort einen Eindruck von dem jeweiligen Campingplatz zu gewinnen.“ 250 Datenpunkte werden demnach bei einer Inspektion erhoben. Für den Platz der Familie Heide in Waabs findet der Club lobende Worte: „Familiär geführte, quirlige ‚Campingstadt’ an der Ostsee mit zahlreichen Einrichtungen und Angeboten für große und kleine Gäste.“