Marine muss weiter Sea King fliegen

Kiel

Die deutschen Marinehubschrauber des Typs "Sea King" sind fast 45 Jahre alt. Durch ihre robuste, analoge und mehrfach modernisierte Technik sind diese Maschinen aber weiter für alle Aufgaben einsetzbar. Gerade erst wurde ein Sea King an Bord der neuen Fregatte " Baden-Württemberg" eingesetzt.

"Die Marine fliegt jetzt weiterhin mit den Sea King, so wie bisher auch. Bei der Seenotrettung gibt es da keine Änderungen", sagt ein Sprecher des Marinekommandos auf Anfrage. Die knapp zehn Tonnen schweren Maschinen gelten als äußerst zuverlässig. Im Einsatzbetrieb ist noch keiner der Sea King-Hubschrauber in 45 Jahren mit Besatzung abgestürzt.

Früher waren sie in Kiel stationiert

Bis 2012 waren die Hubschrauber in Kiel-Holtenau stationiert. Danach wurden sie nach Nordholz bei Cuxhaven verlegt. Beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz sind von den 22 Maschinen Mitte der 70er Jahre in Großbritannien für die Bundesmarine gebauten Hubschrauber aktuell noch 18 im Bestand.

Aufgrund des größeren Wartungsaufwands sind aber stets nur drei bis vier Maschinen voll einsatzbereit.

Eigentlich sollte noch in diesem Jahr der Zulauf der 18 neuen NH90-Maschinen von Airbus beginnen und die 18 Sea Kings nach und nach ersetzen. Die erste Maschine war Ende Oktober in Donauwörth an die Bundeswehr übergeben worden.

Sicherer Betrieb nicht gewährleistet

Bei der danach unter Regie des Rüstungsamtes (Baainbw) und der Marine folgenden Vorbereitung für die Indienststellung der Maschine bei den Marinefliegern waren schwerwiegende Mängel bei der Dokumentation entdeckt worden.

Dabei geht es um Dokumente wie Bedienungsanleitungen und Hinweise auf die korrekte Warte gemäß der strengen Vorgaben für den sicheren Flugbetrieb.

Ein sicherer Betrieb der Maschine sei so nicht gewährleistet, hieß es aus dem Ministerium. Bis wann Airbus die von der Bundeswehr bemängelten Punkte in der Dokumentation nachbessert, steht noch nicht fest.