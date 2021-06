Plön/Kiel

100 Tage nach der Amtsübernahme verkündete Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach bei seinem Besuch weitere Kursänderungen für die Flotte. So soll sich die deutsche Marine neben einer kraftvollen Präsenz in der Ostsee auch stärker an Kampfverbänden der USA und Großbritanniens beteiligen.

Er habe bereits mit den zuständigen Stellen der Nato und dem First Sealord der Royal Navy gesprochen. Dabei habe die Integration der deutschen Einheiten in die Flugzeugträgerkampfgruppen zukünftig Priorität, so Schönbach.

Weniger Präsenz in Nato-Einsatzverbänden

Die britische Marine hat gerade erst zwei große Flugzeugträger für weltweite Einsätze in Dienst gestellt. Ein britischer Trägerverband ist gerade mit Beteiligung einer niederländischen Fregatte auf dem Weg nach Asien.

Die notwendigen Kapazitäten sollen durch Kürzungen bei anderen Auslandsvorhaben freigestellt werden. „Deshalb habe ich den Generalinspekteur gebeten, unsere Kampfschiffe zugunsten einer engeren Kooperation mit den großen Marinenationen von der durchgehenden Teilnahme in den ständigen Nato-Verbänden zu entlasten“, so Admiral Schönbach.

Noch in diesem Jahr könnte so beispielsweise der Einsatz eines deutschen Marineschiffes beendet werden, das Schleuseraktivitäten in der Ägäis überwacht. Deutschland würde damit dem Beispiel anderer Nato-Partner folgen, die die Seeraumüberwachung und Suche nach Schleusern der EU-Grenzschutzagentur Frontex überlassen haben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Training für den Seekrieg

„Ich möchte weg von reinen Überwachungsaufträgen. Wir brauchen zukünftig auch herausfordernde Aufträge mit hohem Operationstempo, in denen die Fähigkeit zur multidimensionalen Seekriegsführung wieder in den Vordergrund gerückt wird“, so Schönbach.

Deshalb soll auch die Fregatte „Lübeck“ nicht zum Jahresende außer Dienst gestellt werden. Sie soll neben der „Gorch Fock“ zukünftig als technische und taktische Ausbildungsplattform dienen. So könne man jungen Offiziersanwärtern und Unteroffizieren eine realistische und gefechtsnahe Ausbildung zukommen lassen, so Schönbach. Die 1990 in Dienst gestellte Fregatte "Lübeck" ist zurzeit die älteste deutsche Fregatte, ihr Zustand ist aber sehr gut.

Gleichzeitig schwor Schönbach trotz aller Defizite bei der Ausrüstung, der Überalterung der Einheiten und den vielen Probleme an Land die Soldaten auf mehr Motivation ein. „Die Befähigung zum Kampf muss sich auch im Mindset eines jeden Einzelnen widerspiegeln“, sagte Schönbach auch in Richtung der Landdienststellen und Stäbe. „Auch in den Betonkreuzern der Marine muss die Einsatzfähigkeit der Flotte immer der Maßstab sein.“