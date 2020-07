Wer das Glück hat, an der Kieler Förde zu wohnen, kann im Sommer aus einer Vielzahl reizvoller Strände in und um Kiel direkt vor der Haustür wählen. Von Eckernförde bis Stein, vom gepflegten Kurstrand bis zum wilden Naturstrand findet jeder seinen idealen Platz an der Sonne. Wir stellen die schönsten Strände in und um Kiel vor.