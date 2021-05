Kiel

Schleswig-Holstein öffnet am kommenden Montag, 17. Mai, vorsichtig wieder den Tourismus und die Gastronomie. „Wir befinden uns an einem Punkt, an dem viele wieder vergessen werden“, sagte Oliver Markmann, Gastronom und einer der sieben Vereinsgründer, am Dienstag. „Einigen geht’s gut. Aber eben nicht allen.“ Er selbst werde zum 17. Mai noch nicht wieder öffnen.

Zunächst sei bei den Behörden ein überarbeitetes Hygienekonzept einzureichen, und noch sei ihm nicht klar, wie er Impfpässe, Genesungsnachweise und Negativtests überprüfen soll. „Dazu sind viele funktionell gar nicht in der Lage."

Es geht um Planungssicherheit und Entschädigungen

Erhebliche finanzielle Einbußen würden durch unzulängliche Hilfsversprechen seitens der Regierung vielfach nur mangelhaft bedient, heißt es auf der Homepage des Vereins. „Wir wollen Klarheit schaffen, insgesamt und für jeden Einzelnen.“ Ziel sei es, mit der Politik im Dialog zu bleiben und bei staatlichen Hilfen und deren Auszahlung Nachbesserungen zu erreichen. Es gehe aber auch um Planungssicherheit, „realistische Öffnungsstrategien“ und Entschädigungen für entgangene Umsätze.

FDP-Abgeordnete Richert unterstützt die Demonstrierenden

Unterstützung erhielt der Verein aus der FDP-Landtagsfraktion. „Gerade vielen Soloselbständigen steht das Wasser weiterhin bis zum Hals, Unterstützung für diese Menschen bleibt die Große Koalition noch immer schuldig“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Kay Richert. Er besucht die Dienstags-Demonstration regelmäßig. „Umso erfreulicher ist es, dass bei uns im Land ab kommenden Montag wieder mehr Betriebe öffnen können.“