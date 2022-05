Kiel

Tausende Lehrkräfte in Schleswig-Holstein mit Dienstgeräten auszustatten, ist für das Land eine Mammutaufgabe. Zwar sind 24.500 Laptops und Tablets schon auf Pädagogen verteilt, doch es sind noch viele Hürden auf dem Weg zur Digitalisierung zu nehmen. Schuld ist nicht zuletzt das komplexe Geflecht aus Zuständigkeiten zwischen Land und kommunalen Schulträgern.

So sorgt schon die beschränkte Auswahl an Softwareprogrammen für die Lehrkräfte auf den vom Land gestellten Tablets und Laptops für Zwist. „Sofern weitere schulträgerspezifische Software installiert werden soll, obliegt die Bereitstellung und Betreuung dem Schulträger“, sagt eine Sprecherin aus dem Bildungsministerium.

Die Stadt Kiel berichtet aber, dass sie gar keine gewünschten Programme wie Microsoft Office aufspielen kann, weil ihr die Geräte nicht gehören. „Begründet ist dies durch lizenzrechtliche Probleme sowie das Thema der Konnexität, also der Kostenübernahme durch das Land“, so Stadtsprecher Arne Gloy.

Kommunen haben nicht genügend Geld und Personal für Support

Beim Support stehen die Schulträger grundsätzlich nicht in der Pflicht, sie sollen aber freiwillig Hilfe leisten. Das tue die Landeshauptstadt durchaus, wenn es etwa um die Einbindung der Lehrergeräte ins WLAN oder die Präsentationstechnik am Schulstandort gehe, sagt Gloy. Angesichts der schieren Masse an Geräten für die Lehrer müsse dem Land zwar eine gewisse Einschwingphase zugestanden werden, „wir leisten jedoch keinen Individualsupport und sind nicht für die Ausstattung der Geräte in jedweder Hinsicht zuständig“.

Bei alleine in Kiel mehr als 1700 Geräten würden laut Gloy sonst hohe Kosten entstehen, auch aus personeller Sicht sei das nicht leistbar. Aus Neumünster kommt ebenfalls die Rückmeldung, dass trotz Fördermitteln für den Fachdienst EDV das Personal für den Support fehle.

„Die Macher des Digitalpakts dachten, es reicht, Sachen zu kaufen und einzubauen. Die Erfahrung zeigt, dass wir auch Menschen brauchen, die die Technik am Laufen halten“, sagt Schleswig-Holsteins Gemeindetagschef Jörg Bülow. Er hoffe hier auf die vom Bund angekündigte Fortführung des Digitalpakts.

Bei Dienstgeräten für Landesbeamte ist aus Bülows Sicht klar das Land zuständig für den Support. Den bietet Dataport auch – allerdings nur für die vom Land bereitgestellte Software. Das führt zur lebensfernen Regelung: Wenn ein Lehrer ein Problem mit diesen Programmen hat, kann er sich bei Dataport melden. Funktioniert mit zusätzlich installierter Software etwas nicht, muss er sich an den Schulträger wenden.

Kommunalverbände fordern Reform des Schulgesetzes

„Dass es Abgrenzungsprobleme gibt, ist kaum vermeidbar“, so Bülow. Um bei der Digitalisierung vorwärtszukommen, hätten sich viele Mischstrukturen gebildet. „Wir brauchen dringend Klarheit bei der Aufgabenzuordnung. Wenn Schulträger bestimmte Dinge übernehmen sollen, dann brauchen sie dafür auch die Ressourcen und finanzielle Ausstattung“, sagt Marc Ziertmann vom Städteverband Schleswig-Holstein.

Die im Schulgesetz verankerte Aufteilung von Zuständigkeiten auf Land und Schulträger passe nicht mehr zu den heutigen Herausforderungen, das Gesetz müsse an dieser Stelle dringend reformiert werden.

Welche Hindernisse bei der Digitalisierung auftauchen, zeigt ein weiteres Beispiel: Kurzzeitig befürchteten Lehrerinnen und Lehrer, keinen Zugriff mehr auf ihre Dienstmailadresse zu haben. Aus Sicherheitsgründen wurde zu Mitte Mai eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Dafür ist eine App notwendig, die einen Zahlencode erstellt.

Wer aber noch kein Dienstgerät besitzt, hätte sich diese auf das private Smartphone herunterladen müssen. Das wollten oder konnten nicht alle Lehrkräfte. Also musste das Ministerium sogenannte „Tokens“ verteilen. Das sind kleine Geräte, die Zahlencodes generieren. Als die bis kurz vor dem Umstelltermin noch nicht überall gelandet waren, war die Aufregung groß.