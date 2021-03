Kiel

Der Oster-Lockdown kommt nun doch nicht und die Bäckereien in Schleswig-Holstein dürfen an den Osterfeiertagen öffnen. Wer zu Ostern ein leckeres Frühstück mit frischen Brötchen, Croissants und Hefezöpfen auftischen will, kann auch an den Osterfeiertagen in vielen Bäckereien in Schleswig-Holstein einkaufen gehen.

Doch wann hat welcher Bäcker in Kiel und Umgebung geöffnet? Wir haben uns bei den Bäckern in der Region umgehört.

Nur wenige Bäckereien öffnen am Karfreitag

Am Karfreitag bleiben die meisten Bäckereien geschlossen. Hier haben Bäcker Günther in Neumünster, Konditorei Pursche sowie einige Filialen der Bäckerei Junge geöffnet.

Am Karsonnabend stehen die Chancen auf frische Brötchen gut: Hier haben die meisten Bäckereien zu den regulären Zeiten geöffnet.

Auch am Ostersonntag und Ostermontag gibt es beim Großteil der Filialen frische Brötchen und Backwaren. Einige Bäckereien haben jedoch ihre Öffnungszeiten angepasst und teilweise etwas kürzere Öffnungszeiten.

Interaktive Karte: Öffnungszeiten der Bäckereien im Überblick

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Bäckereien in Ihrer Umgebung an den Feiertagen geöffnet haben und zu welchen Zeiten Sie dort frische Backwaren bekommen.

Fehlt eine Bäckerei in der Karte? Dann senden Sie uns die Öffnungszeiten per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de - und wir ergänzen die Karte.