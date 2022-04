Schleswig-Holstein

In diesem Jahr fällt der Tag der Arbeit, der 1. Mai auf einen Sonntag. Wer auf ein Frühstück mit frischen Brötchen an diesem Tag nicht verzichten will, sollte ein wenig vorausplanen. Denn einige Bäcker haben an diesem Tag geschlossen.

Wir haben bei den Bäckereien in Schleswig-Holstein nachgefragt, ob sie am 1. Mai 2022 geöffnet haben. Ergebnis: In vielen Filialen kann man auch am Tag der Arbeit Backwaren kaufen. Doch es gibt auch ein paar Ausnahmen: Die Bäckereien Steiskal, Passader Backhaus und Brotgarten haben sich zum Beispiel dazu entschieden, ihre Filialen in Kiel und Umgebung geschlossen zu halten.

Interaktive Karte: Öffnungszeiten der Bäckereien am Tag der Arbeit 2022

Wann die Bäckereien in Schleswig-Holstein am 1. Mai geöffnet haben, können Sie unserer interaktiven Karte entnehmen. Mit einem Klick auf das jeweilige Symbol gelangen Sie zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Tag der Arbeit.

Fehlt eine Bäckerei in der Karte? Dann senden Sie uns die Öffnungszeiten per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de - wir ergänzen dann die Karte.