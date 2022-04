Frische Brötchen gehören am Wochenende auf viele Frühstückstische. Aber Vorsicht: Am Sonntag, 1. Mai 2022, haben einige Bäcker in Kiel und der Region wegen des Feiertags geschlossen. Wir zeigen Ihnen auf einer Karte, wo Sie am Tag der Arbeit Brötchen, Kuchen und Brot bekommen.