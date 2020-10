Frische Brötchen zum Frühstück, nachmittags ein Stück Kuchen und am Abend ein Stück Brot: So sieht ein typisch deutscher Speiseplan aus. Wer davon auch an Feiertagen, wie dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 nicht abweichen möchte, sollte ein wenig vorausplanen. Denn: Der Tag der Deutschen Einheit fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Das bedeutet: Viele Geschäfte haben an diesem Tag geschlossen.

Wir haben bei den Bäckereien in Schleswig-Holstein nachgefragt, ob sie am 3. Oktober 2020 geöffnet haben. Ergebnis: Bei über der Hälfte aller angefragten Filialen kann man auch am Tag der Deutschen Einheit Backwaren kaufen oder einen Kaffee trinken.

Ausnahmen: In Kiel und Umgebung haben sich die Bäckereien Lyck, Passader Backhaus und Brotgarten dazu entschieden, ihre Filialen geschlossen zu halten.

Interaktive Karte: Öffnungszeiten der Bäckereien am Tag der Deutschen Einheit 2020

Wie es die anderen Bäckereien in Schleswig-Holstein handhaben, können Sie unserer interaktiven Karte entnehmen. Mit einem Klick auf das jeweilige Symbol gelangen Sie zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit.

Fehlt eine Bäckerei in der Karte? Dann senden Sie uns die Öffnungszeiten per Mail an onliner@kieler-nachrichten.de - wir ergänzen dann die Karte.

