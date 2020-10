Diese Berliner Bezirke stuft Schleswig-Holstein als Risikogebiet ein

Kiel/Berlin

Die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg gelten neben Tempelhof-Schöneberg weiter als Risikogebiet. Zudem sind in Schleswig-Holstein die Städte Hamm und Remscheid - beide in Nordrhein-Westfalen - als Risikogebiete ausgewiesen.

Für Urlauber oder Urlaubs-Rückkehrer hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssen. Als Grundlage für die Einstufung als ein solches Gebiet dient die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

So begründet Schleswig-Holstein die Einstufung der Berliner Bezirke

Neben Schleswig-Holstein hat auch Rheinland-Pfalz die Quarantäne-Regelung für Reisende oder Rückkehrer aus den drei Berliner Bezirken erlassen. Die Landesregierung in Kiel begründete die Maßnahme mit der gültigen Landesverordnung. „Es überrascht uns, dass die Leute überrascht sind“, sagt Regierungssprecher Eugen Witte. Schließlich habe Schleswig-Holstein bereits im Juni eine Quarantäneverordnung für Einreisende aus dem Inland erlassen.

Darin heißt es, dass Menschen, die aus einem Risikogebiet kommen, entweder einen negativen Coronatest vorweisen müssen, der höchstens 48 Stunden vor der Einreise ausgestellt wurde, oder nach Einreise 14 Tage in Quarantäne gehen sowie sich beim Gesundheitsamt melden müssen. Eine Ausnahme gilt laut Landesverordnung für Personen, die sich weniger als 48 Stunden in dem Risikogebiet aufgehalten haben.

„Dieses Vorgehen ist mit Bund und Ländern abgesprochen“, sagt Witte. Ähnlich wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz verfährt auch Mecklenburg-Vorpommern, das bei Berlin allerdings eine Ausnahme gemacht hat und nicht die Fallzahlen in einzelnen Bezirken, sondern in der gesamten Stadt als Maßstab für eine Quarantäne nimmt. Dort liegt der Wert bei 37,8. Die meisten Bundesländer gehen einen anderen Weg und verhängen Beherbergungsverbote für Reisende aus Risikogebieten. Hoteliers dürfen demnach keine Gäste aus Risikogebieten beherbergen.

Schleswig-Holstein will bei Berlin keine Ausnahme machen

Anders als Mecklenburg-Vorpommern betrachtet Schleswig-Holstein Berlin nicht als eine Stadt, sondern bewertet die einzelnen Bezirke, die wie Kreise in jedem anderen Bundesland gelten. „So sieht es auch das Robert-Koch-Institut“, sagt Eugen Witte. Eine Ausnahme will das Land nicht machen, da es keinen lokalen zuzuordnenden Ausbruchsschwerpunkt gibt.

„Es lässt sich nicht sagen, woher die vielen Infektionen kommen.“ Darin unterscheiden sich die drei Berliner Bezirke beispielsweise von Vechta. In der niedersächsischen Stadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 53,15, allerdings sind die meisten Fälle auf einen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung zurückzuführen.

Im Laufe des Wochenendes vermeldete Schleswig-Holstein 36 neue Infektionen mit dem Corona-Virus, davon stammen 13 aus dem Kreis Pinneberg. Mit dem Anstieg der Fälle liegt die Zahl der aktuell Infizierten im Land bei 449 Personen, von denen 14 im Krankenhaus behandelt werden.

