Nach dem Mord an einer Prostituierten und dem Fund einer Leiche in einem Haus in Rendsburg kommen entsetzliche Erinnerungen auf. Denn in der Kriminalgeschichte in Schleswig-Holstein gab es immer wieder ähnlich gelagerte Fälle und Serien. Ein Rückblick auf geklärte und ungeklärte Tötungsdelikte.