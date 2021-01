Kiel

Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage werden an den schleswig-holsteinischen Hochschulen die am Montag beginnenden Prüfungen größtenteils digital stattfinden. Präsenzprüfungen sollen nur in ganz geringen Ausnahme- und Härtefällen möglich sein.

Dies gab Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) am Freitag bekannt. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Landesrektorenkonferenz (LRK) wurde diese Entscheidung jetzt auf den Weg gebracht. "An unseren Hochschulen werden wir voraussichtlich bis zu 95 Prozent online prüfen können", so der Vorsitzende der LRK, Christoph Jansen.

Am Sonnabend soll dazu eine zuvor mit den Hochschulen und Studierenden abgestimmte Corona-Hochschulrechtsergänzungsverordnung (HEVO) in Kraft treten. Jansen wies jedoch darauf hin, dass bei der "Durchführung von Online-Prüfungen weiterhin mit Unwägbarkeiten" zu rechnen sei. "Dies kann auch für die Studierenden eine zusätzliche Herausforderung werden."

Regelung an Hochschulen in der Corona-Pandemie : Wer nicht besteht, erhält einen Freiversuch

Allen Studierenden, so Karin Prien, die eine in einem neuen oder veränderten Format stattfindende Prüfung nicht bestehen, werde ein Freiversuch gewährt. Die Ministerin zeigte sich erleichtert über die Lösung. "Mit einer einheitlichen Regelung werden wir mehr Transparenz und Vergleichbarkeit unter den Hochschulstandorten und zwischen den Fachbereichen erreichen und tragen insbesondere der großen psychischen Belastung unserer Studierenden Rechnung."

Studentensprecher zeigten sich zufrieden mit der Lösung

Auch Julia Schmidtke, Sprecherin der Landes-ASten-Konferenz, ist mit dieser Regelung zufrieden. Im vergangenen Semester hätten noch die Dekane über Freiversuche entschieden, sagte sie. Das habe zu großen Ungleichheiten geführt. Sie freue sich, dass es nun eine flächendeckende Lösung gebe. "Nun sind alle Prüfungen, die eine veränderte Prüfungsart haben oder online stattfinden, Freiversuche."