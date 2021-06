In Schleswig-Holstein steht die Ausstellung des digitalen Impfpasses kurz bevor. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können Bürgerinnen und Bürger voraussichtlich ab Anfang nächster Woche in ausgewählte Apotheken gehen. In den Praxen und Impfzentren dauern die Vorbereitungen noch an.