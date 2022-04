Kiel

Sind Overheadprojektoren ein Relikt der Vergangenheit? Nicht in allen schleswig-holsteinischen Klassenräumen. Denn obwohl die Schüler im Land alle Digital Natives sind – also von klein auf mit digitalen Medien und Geräten aufgewachsen –, hinkt die Digitalisierung in der Schule oftmals hinterher.

Runa und Greta besuchen beide die Oberstufe, Greta macht in diesem Jahr Abitur, Runa im nächsten. Aufgefallen ist ihnen, dass sich die Ausstattung ihrer Klassenräume unterscheidet. Während Runa berichtet, dass in den meisten Räumen Smartboards, Beamer und Active Panels vorhanden sind und auch regelmäßig erneuert werden, sind bei Greta die Anschaffung und Instandhaltung von digitalem Tafelersatz eher rar.

Wie es zu solchen Unterschieden kommt, wie sie behoben werden können und warum es auch an den Lehrerinnen und Lehrern hakt, beleuchtet Ralf Meier im KN-Podcast. Meier ist Informatiklehrer am RBZ Wirtschaft in Kiel und ehrenamtlich für die Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH) im Bereich Digitalisierung von Schulen tätig. Auch ein Punkt: Es fehlt am technischen Support. „Als Lehrkraft fange ich auch nicht an, die Heizung zu reparieren in der Schule“, sagt Meier.

