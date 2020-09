Kiel

Über das Sofortausstattungsprogramm, das im Zuge der Corona-Pandemie beschlossen wurde, können Laptops, Notebooks oder Tablets beschafft und bedürftigen Schülern leihweise zur Verfügung gestellt werden. „Das Programm ist ein voller Erfolg“, sagt Bildungsministerin Karin Prien. Jetzt liege es in der Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen, die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben.

Doch die 18,73 Millionen Euro, die Bund und Land für Schleswig-Holsteins Schulen zur Verfügung stellen, reichen nicht in allen Kommunen, um den Bedarf zu decken.So können in Kiel wie berichtet nur rund die Hälfte der benötigten Geräte angeschafft werden.

Während die Kieler Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne) Land und Bund in der Pflicht sieht, die fehlenden Mittel bereitzustellen, kritisiert der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Tobias von der Heide, die Landeshauptstadt. „Die Stadt Kiel ist im Vergleich mit anderen Schulträgern schlecht auf die Digitalisierung in Schulen vorbereitet“, so von der Heide. „Der Ruf nach mehr Geld ist auch deshalb zu kritisieren, weil die Stadt die Mittel aus dem Digitalpakt bis jetzt nicht abgerufen hat.“

Digitalpakt Schule ist für die digitale Infrastruktur gedacht

Der Digitalpakt Schule, der bereits 2019 auf den Weg gebracht wurde, ist vorrangig als Infrastrukturprogramm ausgelegt. Mit den für Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden 189 Millionen Euro sollen die Schulen vor allem etwa mit WLAN ausgestattet werden.

Geld bekommen nur die Schulträger, die für die Schulen ein medienpädagogisches Konzept erstellen. Wenn in diesem neben der Infrastruktur auch etwa Präsentationstechnik und Endgeräte vorgesehen seien, könnten auch sie in einem gewissen Rahmen gefördert werden, so der Sprecher des Bildungsministeriums, David Ermes.

39 Kommunen in SH haben bereits Anträge für Mittel aus dem Digitalpakt eingereicht

Insgesamt 72 Anträge von öffentlichen Schulträgern aus 39 Kommunen sind beim Bildungsministerium inzwischen eingegangen, weitere 13 von Trägern der Ersatz- und Pflegeschulen. Kiel ist nicht dabei. Das liege daran, dass die vier bislang eingereichten Anträge für die Regionalen Berufsbildungszentren bislang nur online, nicht aber schriftlich vorlägen, erklärt Ermes. Für die allgemeinbildenden Schulen in der Landeshauptstadt liegen noch keine Anträge beim Ministerium vor.

Es müsse zunächst Vorsondierungen mit den 53 allgemeinbildenden Schulen geben, bevor man Anträge stelle, so Treutel. Doch schon jetzt sei klar, dass die Mittel aus dem Digitalpakt nicht reichen würden, um noch Endgeräte anzuschaffen. Zudem betont Treutel: „Nicht die Kommunen haben den Kindern Laptops versprochen, sondern Bund und Länder.“

Tobias von der Heide ( CDU ) sieht Kiel bei der Digitalisierung in der Verantwortung

Von der Heide hingegen hält fest, „dass die Digitalisierung von Schulen wie der Schulbau eine kommunale Aufgabe ist. Wir fordern die Stadt Kiel auf, für dieses Thema Verantwortung zu übernehmen, anstatt Schwarzer Peter zu spielen.“

Keinem sei geholfen, wenn sich Land und Kommune gegenseitig die Schuld für die mangelhafte Ausstattung mit Endgeräten in die Schuhe schieben, betont hingegen der SSW. Die Mittel müssten dringend aufgestockt werden.

SPD fordert vom Land mehr Geld für die Schulen

Martin Habersaat ( SPD) fordert ebenfalls mehr Gelder für die Schulen. „Auch ohne Corona müsste das Land sich um die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit den notwendigen Endgeräten kümmern.“ Das Sofortausstattungsprogramm des Bundes sei nach bisherigem Stand ein einmaliges Sonderprogramm. Die SPD setze sich hier für eine Verstetigung ein.

Es sei wichtig, den Schub, den die Corona-Pandemie beim digitalen Lernen gebracht hat, zu nutzen, sagt Ines Strehlau (Grüne): „Es ist notwendig, dass eine Lösung für eine auskömmliche Finanzierung erarbeitet wird. Das kostet viel Geld und geht nur gemeinsam mit Bund, Land und den Schulträgern.“

In der FDP blickt man nach vorn. So schlägt Anita Klahn vor, dass Bund und Länder einen Digitalpakt 2.0 auf den Weg bringen, um Ausstattungslücken zu schließen.

