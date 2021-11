Die Digitalisierung krempelt die Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein um: Ärzte behandeln inzwischen nicht mehr nur junge Diabetiker und Hallig-Bewohner über eine Online-Verbindung. Auch in Gefängnissen wird auf Telemedizin gesetzt. Doch nicht alle Ärzte bieten den Service dauerhaft an – aus Kostengründen.