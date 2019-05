Rund 100 Kilometer stillgelegte Bahnstrecken lassen sich aus Sicht zweier Verkehrsverbände in Schleswig-Holstein ohne allzu großen Aufwand reaktivieren. Bundesweit seien es mehr als 3000 Kilometer, teilten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und Allianz pro Schiene am Montag in Berlin mit.