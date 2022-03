Kiel

„Was brauche ich denn jetzt alles?“, fragt ein junger Mann vor der Kieler Pumpe. „Deinen Impfnachweis, den Perso und deinen aktuellen Test – das war’s“, antwortet ihm eine Freundin. Pünktlich zum Einlass am Sonnabend ab 23 Uhr zur Elektroparty „Bionic Cycle“ hat sich draußen schon eine Schlange gebildet.

Für viele Schleswig-Holsteiner war das Feiern in einer Diskothek am Wochenende für dieses Jahr eine Premiere. Seit 3. März dürfen die Clubs im Land wieder öffnen. Und das wird genutzt. Ganz vorne stehen Karina und Luca: „Wir sind extra früh gekommen, damit wir etwas davon haben“, sagt Karina. „Wir sind die ersten und letzten im Club.“ Sie sei froh, endlich wieder einen Abend mit Freunden genießen zu können, sagt die 26-Jährige. „Einfach lostanzen und Stress ablassen.“ Sie habe die ganze Atmosphäre so vermisst, sagt Luca. „Es ist schön, dass ein Stück Normalität zurückkommt.“ Sorge, sich auf der Tanzfläche mit dem Coronavirus anzustecken, haben die beiden nicht.

Siebe-Tage-Corona-Inzidenz ist auf 1261,3 gestiegen

Dabei ist die Infektionsgefahr so hoch wie noch nie: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Schleswig-Holstein am Wochenende weiter auf 1261,3. Die Lage in den Kliniken bleibt aber trotzdem vergleichsweise entspannt. Derzeit werden dort 427 Infizierte behandelt. Das Virus könne man sich inzwischen überall holen, sagen die Menschen in der Warteschlange.

„Es ist einfach schön, wieder unter Leuten zu sein“, findet Sebastian. Eine seiner Freundinnen erzählt, dass sie sich besonders freue, endlich Bekannte wiederzusehen, auf die sie immer nur beim Feiern treffe, weil die Freundschaft nicht so eng sei, dass man sich untereinander auch alleine verabrede.

„Die Freude, dass es wieder losgehen kann und wir eine Perspektive haben, überwiegt“, sagt auch Carlos Lehne von der Pumpe. Im Vorverkauf waren laut Veranstalter alle 250 Karten für die Elektroparty weg.

Eigene Teststation und mehrfache Kontrolle der Nachweise

Nachdem die Clubs in Schleswig-Holstein zum Jahreswechsel angesichts der Omikronwelle schlossen, dürfen sie seit dem 3. März wieder mit der 2G-Plus-Regel öffnen. Die Gäste müssen nun auf der Tanzfläche auch keine Maske mehr tragen. Nicht alle Discos sind sofort in den Betrieb gestartet. Als „ein kleines Gefühl von Freiheit“ beschreibt es eine junge Frau.

Auch vor dem Max Nachttheater wartet gegen Mitternacht schon eine Menge junger Leute mit Masken, die zur 90er-Party wollen. „Wir filtern an diesem ersten Punkt nach schon getesteten und noch nicht getesteten Leuten“, erklärt Betriebsleiter Matthias Koester. Wer ein negatives Ergebnis mitgebracht hat, darf direkt weiter in Richtung Eingang, der Rest wird nach rechts in ein weißes Testzelt geschickt.

Zur Galerie Seit 3. März darf in Diskotheken in Schleswig-Holstein wieder gefeiert werden. Nur, wer die 2G-Plus-Regel erfüllt, darf rein.

Viele der Wartenden sind vorbereitet und halten den Securitykräften sofort ihre Corona-Apps oder Zettel von der Teststation hin. Die Erfahrung des vergangenen Wochenendes hätten gezeigt, dass sich viele schon tagsüber testen lassen, damit sie das nicht mehr vor Ort erledigen müssen.

„Endlich kann es wieder losgehen“

Trotzdem herrscht vor dem Testzelt reger Betrieb. Eine Clique steht daneben und überbrückt die Wartezeit bis zum Ergebnis mit einer mitgebrachten Flasche Sekt. Kaum ploppt die Nachricht über den negativen Test auf ihrem Handy auf, werden sie zum Eingang durchgelassen. Direkt vor der Clubtür werden dann noch einmal alle 2G-Plus-Nachweise mit dem Ausweis abgeglichen.

„Die Stimmung ist gut. Endlich kann es wieder losgehen“, finden Anna, Vanessa, Lea und Franzi, die gerade die Kontrolle passiert haben. Nur ein kleines bisschen Sorge vor Corona bleibe im Hinterkopf, sagt eine der Freundinnen. Auch Saphira sagt, sie sei erst skeptisch gewesen, aber selbst ihre Mutter gehe an diesem Abend zu einer Feier. „Sie hat gesagt, das sei schon okay.“ Sie wolle einfach mal wieder Spaß haben.

Koester rechnet für die ganze Nacht mit rund 1000 Gästen. Zu „Freestyler“ von den Bomfunk MC’s gehen um kurz nach 24 Uhr schon knapp 100 Leute auf der Tanzfläche ab. Obwohl keine Maskenpflicht mehr gilt, tragen manche Feiernden trotzdem vorsichtshalber Mund-Nasen-Schutz. Als der DJ zu einem Remix des 90er-Hits „The Rhythm of the Night“ wechselt, wird mitgesungen – wie in alten Zeiten.