Kiel

Lautes Hämmern und Rumpeln hallt im Hintergrund beim Telefonat mit Betreiber Marc Wolf durch den Luna Club in der Bergstraße. Der Laden wird noch mal auf Vordermann gebracht, bevor am 20. September die Discos in Schleswig-Holstein wieder öffnen können. „Hier ist gerade alles am Rotieren“, erzählt Wolf. „Wir haben seit der Pressekonferenz von Herrn Günther wenig geschlafen.“ Denn der Ministerpräsident hat grünes Licht gegeben.

Sie freuten sich, endlich wieder aufmachen zu können, sagt Wolf, „fast surreal“ sei das nach der langen Lockdown-Zeit. Mit einem „guten Gefühl im Bauch“ gehe er das an, „unter diesen Konditionen stelle ich mir das relativ safe vor“. Wolf rechnet mit großem Andrang, und der Club dürfe ja nun auch wieder voll werden. „Im Moment lesen wir da keine Beschränkungen raus, aber wir lassen uns das vom Amt natürlich noch mal bestätigen.“

Freut sich auf die Wiedereröffnung: Marc Wolf, Betreiber des Luna Clubs in der Kieler Bergstraße. Quelle: Frank Peter

Bis jetzt sei noch nicht mal Zeit gewesen, die Termine auf die Luna-Homepage zu packen. „Wie der Zufall es will, ist genau am Ende kommender Woche das traditionelle Luna-Geburtstagswochenende“, sagt Wolf. „Also feiern wir 1./21. Geburtstag. Das wird, denke ich, feucht-fröhlich.“ Im Zeitplan seien sie mit der Renovierung „natürlich nicht, aber wir haben ja jetzt eine Motivation vor Augen“.

Montagabend bringe nichts, sagt Henning Puls, Geschäftsführer im Max Nachtheater, deshalb planten sie, am Freitag, 24. September, die Türen wieder zu öffnen. Beide Lüftungen im Max seien gerade gemessen worden und „sehr, sehr leistungsfähig“. Locker reiche die Zeit bis zur Neueröffnung sicher nicht, aber sie fieberten ja schon ein paar Tage darauf hin, dass der Erlass komme, daher „trifft uns der jetzt nicht ganz unvorbereitet“.

Ob nun auch die Gäste strömten, sei die „große Frage“, sagt Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters in Kiel. Quelle: Uwe Paesler

Auch personell seien sie jetzt ausreichend gut aufgestellt bei Tresenkräften und Einlass, so Puls. Die DJs seien „alle heiß“ nach anderthalb Jahren Zwangspause. Die „große Frage“ sei es, ob nun die Gäste strömten. „Ich glaube, dass der Moment der Eröffnung funktioniert, weil die Leute einfach heiß sind“, prognostiziert Puls. „Ob danach eine Delle kommt, vermag ich nicht zu sagen – ich hoffe es natürlich nicht.“ Ob sie den Club tatsächlich voll auslasten, hänge von der Konkretisierung des Erlasses ab.

Was ab 20. September bei den Discos gilt Unter Einhaltung der 3G-Regel werden die Vorgaben für den Betrieb von Diskotheken normalisiert, heißt es in der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept, in dem Anforderungen an die Lüftung berücksichtigt werden. Wer nicht immunisiert ist, benötigt für den Einlass einen negativen Test, der nicht älter als sechs Stunden sein darf.

„Wir versuchen, am Sonnabend, 2. Oktober, wieder aufzumachen, und freuen uns sehr drauf“, sagt Tim Summer, Betreiber des Kieler Rathausbunkers. Früher schafften sie es ohnehin nicht, da noch nicht alles renoviert sei. „Es sah ja lange nicht danach aus, dass es jetzt so schnell wieder losgehen würde.“ Sommer hofft, nun nach den neuen Regeln den Bunker wieder regulär voll auslasten zu können wie vor anderthalb Jahren. Allerdings nur unter 3G-Konditionen. „Sollte es doch noch zu 2G kommen, würden wir das nicht mitmachen – wir wollen keinen ausschließen.“

Alles Hände voll zu tun im Ben Briggs

Personal finden, Werbung machen, Kaffeesystem updaten – auch Jörn Dietz, Betreiber des Ben Briggs in der Langen Reihe, und sein Team haben jetzt alle Hände voll zu tun. Die Lüftung werde noch mal gemessen, mobile Luftfilter kämen hinzu. Am Freitag, 24. September, wollen sie wieder loslegen – „wir werden daraus so eine Art ’Zurück in die Zukunft’ mit unserem sechsten Geburtstag machen“. Unsicher sei er, ob es wirklich voll werde, sagt Dietz. „So viel Bock die Leute aufs Feiern haben, ich glaube, das müssen wir denen erst mal wieder beibringen – dass man wieder feiern darf.“

Lesen Sie auch Mit 3G fallen ab Montag Maskenpflicht und Abstandsgebot

Finanziell betrachtet sei er froh, dass man in Schleswig-Holstein wieder mit 3G starten dürfe, sagt Dietz. „Aber ich bin verhalten optimistisch, dass die Gästestruktur im Ben Briggs schon relativ weit sein wird mit Impferei.“ Ohnehin wolle er gar nicht in die Verlegenheit kommen, dies am Einlass bewerten zu müssen. „Bei uns galt immer nur: Du musst nett sein.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„The Big Opening“ steht übrigens in der Großraum-Disco Atrium in Schwentinental für Sonnabend, 25. September, an. „We are back!“, heißt es auf der Homepage, und „sold out!“. Es dürfte also rappelvoll werden.