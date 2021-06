Kiel

In vielen Orten ist Glasfaserkabel verlegt. Zufrieden?

Richard Krause: In Schleswig-Holstein liegen die Kabeltrassen inzwischen bereits vor 53 Prozent der Wohnhäuser. Damit ist der echte Norden unter den Flächenländern in Deutschland an der Spitze. Ans Kabel angeschlossen sind knapp 40 Prozent der Hausadressen. Die Differenz erklärt sich daraus, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger Glasfaser buchen.

Was sind die Gründe?

Die Gründe sind unterschiedlich. In manchen Regionen sind es ältere Menschen, die sich kein schnelles Internet leisten wollen oder können. Das lässt sich aber nicht verallgemeinern. Es gibt auch Fälle, in denen ältere Menschen aus Solidarität mitmachen, damit ihr Dorf ans Glasfasernetz angeschlossen wird. Und es kommt andererseits auch vor, dass jüngere Menschen in Neubaugebieten wegen der Kosten nicht mitziehen.

Wie hoch sind die Anschlusskosten?

Die Kosten belaufen sich im Durchschnitt auf rund 1800 Euro. Sie hängen aber sehr stark davon ab, wie weit es von der Trasse vor dem Gebäude ins Haus ist. 800 Euro ist der Standard bei Häusern an Straßen. 10000 Euro können es werden, wenn man 100 Meter von der Straße weg wohnt. Im ländlichen Raum kommt das schon mal vor.

Bei der Ausbaukarte fällt auf, dass es in den größeren Städten noch kein Glasfasernetz gibt. Warum?

Das ist ganz einfach. In den Städten bieten die Telekom mit ihrem Kupfernetz und Vodafone über Kabel Deutschland etablierte Übertragungssysteme an. Sie haben nicht die Leistung eines Glasfaserkabels, reichen vielen Menschen im Moment aber noch. Die Anbieter machen mit diesen Systemen ordentlich Gewinn und haben es deshalb nicht eilig mit Glasfaser. Das ändert sich aber, weil die Ansprüche steigen. Es gibt fast überall Glasfaserpläne. Das kann unsere Ausbaukarte leider nicht zu 100 Prozent abbilden, weil die Überlegungen der privaten Firmen zum eigenwirtschaftlichen Ausbau teils nicht öffentlich sind. Kurzum: Nicht jeder weiße Fleck ist wirklich weiß.

Gilt das auch für das Umland Kiels? Auf Ihrer Karte wird Kiel von einem weißen Gürtel umschlossen.

Für diese Orte gilt dasselbe wie für Kiel. Es gibt etablierte Systeme und fast allerorts Pläne für Glasfaser. Ziel der Landesregierung ist, bis 2025 in Schleswig-Holstein ein weitgehend flächendeckendes Glasfasernetz zu knüpfen. Das heißt, mindestens 95 Prozent der Wohngebäude eine Trasse vors Gebäude zu legen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen.

Gibt es eine Alternative zu Glasfaser?

Nein. Wir werden an Glasfaser nicht vorbeikommen. Mobilfunk ist keine Alternative. Es ist eher andersherum. Wir brauchen Glasfaser an jedem Mobilfunkmast, um die Menge der Daten in ausreichender Geschwindigkeit transportieren zu können. Immer wieder wird auch über den Einsatz von Satelliten spekuliert. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Das ist bestenfalls Zukunftsmusik.