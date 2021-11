Schleswig

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl muss Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einen Rückschlag verkraften. Mehr als 100 Gemeinden wollen vor dem Landesverfassungsgericht in Schleswig den kommunalen Finanzausgleich (FAG) kippen, den Günther im Frühherbst 2020 mit den Kommunen endverhandelt hatte.

„Die kommunale Verfassungsbeschwerde ist in dieser Woche beim Verfassungsgericht eingegangen“, bestätigt ein Gerichtssprecher. Hinter der Beschwerde ständen 108 Gemeinden, berichtet der Direktor des Amtes Schlei-Ostsee, Gunnar Bock. Er koordiniert die Klageaktion, an der sich auch zahlreiche Orte aus der Kiel-Region beteiligen, darunter Schacht-Audorf, Schülp, Jevenstedt, Blumenthal, Molfsee, Rumohr oder Schierensee.

Dörfer wollen Geld von Städten

„Die Dörfer wollen nicht mehr Geld vom Land“, betont Bock. „Wir fordern eine Umverteilung innerhalb der kommunalen Familie.“ Konkret: Die Dörfer halten es für verfassungswidrig, dass Städte und andere zentrale Orte viel Geld aus dem FAG-Topf für nicht klar definierte „überörtliche Aufgaben“ erhalten. „Dafür stellte das Land 2014 90 Millionen Euro bereit, 2020 waren es schon 250 Millionen“, rechnet Bock vor. Diese Summe wird aus dem Gesamt-FAG (rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr) abgezwackt und kann damit nicht mehr etwa an Kreise oder eben auch an nicht-zentrale Orte verteilt werden.

Die Verfassungsbeschwerde kommt nicht aus heiterem Himmel. Bereits bei den FAG-Beratungen im Landtag hatten Dörfer protestiert und mit Blick auf ein Fachgutachten die Abschaffung des Sondertopfs für Städte wie Kiel, Neumünster, Eckernförde, Rendsburg oder Bad Segeberg gefordert. „Die Politik hat sich damals aber dem Druck der Zentral-Orte gebeugt“, erinnert sich Bock. Fakt ist, dass in den 132 zentralen Orten und Stadtrandkernen etwa 70 Prozent der Schleswig-Holsteiner leben und damit mehr als doppelt so viele wie in den knapp 900 oft kleinen Gemeinden.

Kommunalexperten räumen der Beschwerde Chancen ein, weil das zentralörtliche System eigentlich aus der Landesplanung stammt und nicht nur Städte übergemeindliche Aufgaben wahrnehmen. „Viele der amtsangehörigen Gemeinden haben mit steigenden Kosten und wachsenden Defiziten für Aufgaben wie Brandschutz, Kitas, Schulen und Straßen zu kämpfen“, bemängelt Bock. „Diese Gemeinden nehmen faktisch zentralörtliche Aufgaben war.“ Das gelte auch, wenn ein Dorf einen teuren Wanderweg mit Bänken und Papierkörben für Städter anlege.

Das Innenministerium wurde von der Verfassungsbeschwerde kalt erwischt. Sie liege dem Ministerium bislang nicht vor, teilte ein Sprecher mit. Die Regierung sei aber überzeugt, dass das FAG verfassungsmäßig sei. Ein Grund: Das FAG sehe Extra-Zuweisungen für Flächenlasten vor. „Davon profitieren ganz besonders Gemeinden mit wenigen Einwohnern in ländlichen Räumen.“ Genau das sei „der notwendige Gegenpol zu den Mitteln für zentrale Orte“.

Günther sozusagen auf der Anklagebank

Heikel ist das Verfahren für Günther, weil er im September 2020 zahlreiche Streitpunkte mit den Kommunen (darunter den Zwist ums FAG) mit einem teuren Friedensschluss (Stabilitätspakt) abräumte und jetzt ausgerechnet Gegenwind aus ländlichen Kommunen bekommt, in denen normalerweise die CDU den Ton angibt. Hinzu kommt, dass Günther selbst das alte FAG der rot-grün-blauen Koalition vor dem Verfassungsgericht 2017 mit zu Fall brachte und diesmal sozusagen selbst auf der Anklagebank sitzt.

Anders als die Klage-Dörfer hält sich der Gemeindetag an den Pakt. „Wir unterstützen die Beschwerde nicht, weil wir sie nicht für den richtigen Weg halten“, betont Verbandsgeschäftsführer Jörg Bülow. Mit dem Stabilitätspakt habe das Land auch über das FAG deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt. „Davon profitieren alle Kommunen.“ Bedeckt hält sich Bülow auch, weil der Gemeindetag im FAG-Zwist in einer Zwickmühle steckt. Unter seinen Mitgliedern sind Dörfer aber auch zentrale Orte.

Das Verfassungsgericht ist zwar nicht überlastet, hat aber noch keinen Zeitplan festgelegt. Üblicherweise wird, nachdem Regierung und Landtag Stellung bezogen haben, eine mündliche Verhandlung angesetzt. Ob sie noch vor der Wahl im Mai stattfindet, ist offen. Bis zu einem Urteil dürften weitere Monate vergehen. Bock erwartet einen Richterspruch „nicht vor Ende 2022“.

Von Ulf Christen