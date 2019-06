Rund 368.000 Mädchen und Jungen an den öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein und ihre 28.600 Lehrer sind am Freitag bei strahlendem Sonnenschein in die Sommerferien gestartet. Am Sonnabend veröffentlichen wir die Absolventen-Fotos in den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung.