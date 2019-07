Kiel/Flensburg

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, auf denen ein Meeressäuger in der Nähe von Flensburg augenscheinlich um ein Boot herum schwimmt. Daraufhin hofften Delfin-Fans aus Kiel, dass es sich um "Schwenteeny" handelt, der sich seit Wochen nicht mehr in der Kieler Förde an der Schwentinemündung zeigt. Schweinswalforscher Dr. Andreas Pfander aus Kappeln schließt das jedoch aus.

Videos vom Delfin in Flensburg

Delfin på førstedagen i Flensborg fjord Gepostet von Palle Heinrich am Freitag, 28. Juni 2019

Igen i dag en legekammerat på Flensborg fjord Gepostet von Palle Heinrich am Samstag, 29. Juni 2019

Delfin in Flensburg ist nicht "Schwenteeny"

Der Experte sagt: "Nachdem mir ein Videoclip zugesandt wurde, kann ich mit Bestimmtheit sagen, daß es sich nicht um 'Schwenteeny', sondern wahrscheinlich um einen Großen Tümmler (Tursiops truncatus) handelt."

Große Tümmler wurden schon mehrfach in der Ostsee gesichtet. Auch in Kiel hielten sich solche Delfine bereits auf. Große Bekanntheit erlangten 2016 Selfie, Delfie und Fiete.

Unterscheidung Mehr über Delfine Der Gemeine Delfin - auch gewöhnlicher Delfin genannt - hat einen weißlichen Bauch. Er wird bis zu zwei Meter lang und wiegt um die 60 bis 75 Kilogramm. Er ernährt sich hauptsächlich von Fisch. Der Gemeine Delfin hat eine inselartige Verbreitung in verschiedensten Teilen der tropischen und gemäßigten Breiten. Eine zusammenhängende Population gibt es im Mittelmeer, im Schwarzen Meer sowie im Nordostatlantik. Der Große Tümmler, der vor ein paar Jahren in Kiel war, kann bis zu 3,40 Meter lang werden. Sein Gewicht liegt in der Regel zwischen 150 und 300 kg, kann aber auch bis zu 650 kg erreichen. Der Delfin ist in allen Ozeanen zu Hause, wird aber auch immer wieder einmal in der Ostsee gesichtet.

