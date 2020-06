Baden

Eine 76 Jahre alte Frau wurde am Montag von ihrem Mann als vermisst gemeldet. Sie war nach einem Saunagang im Postsee schwimmen gegangen und nicht zurückgekehrt. Herbeigerufene Rettungskräfte entdeckten sie leblos auf dem Wasser treibend. Mehrere Reanimationsversuche blieben nach Angaben der Regionalleitstelle der Polizei erfolglos.

Ebenfalls am Montag konnte eine 75-Jährige nur noch tot aus dem Schierensee in Grebin ( Kreis Plön) geborgen werden. Ihr Mann hatte sie als vermisst gemeldet, als sie vom Baden nicht zurückgekommen war.

In Nebel auf Amrum starb ein 79-jähriger Mann in der Nordsee. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Über die drei Fälle hatte zunächst der NDR berichtet.

2019 ertranken 19 Menschen beim Baden in Schleswig-Holstein

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) 19 Menschen in Schleswig-Holstein ertrunken. 2018 waren 18 Badetote gezählt worden. Laut DLRG ertranken im vergangenen Jahr sieben Menschen in der Ostsee, sechs in einem Fluss, sowie fünf in Seen und Teichen. Einer kam in einem Hafenbecken ums Leben.

An Schleswig-Holsteins Nordseeküste wurden 2019 keine Badetoten gemeldet. Wie schon in den Vorjahren waren die meisten Ertrunkenen Männer: Nur sechs der 19 Badetoten waren Frauen. 2018 ertranken vier Frauen und 14 Männer.

Bundesweit ertranken im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 417 Menschen, die meisten davon in Bayern (95), Nordrhein-Westfalen (65) und Niedersachsen (51). Im Vergleich zu 2018 sank die Zahl deutlich, dort ertranken laut DLRG noch 504 Menschen in Deutschland.

