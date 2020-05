Mit dem SUP unterwegs: Drei Touren rund um Kiel

Kiel

Wenn wir in Corona-Zeiten schon nicht groß reisen können, ist es vielleicht die allerbeste Gelegenheit, mal die nähere Umgebung zu erkunden. Speziell für unsere Leser hat der Kieler Wassersportler und Umweltaktivist Michael Walther (39) zusammen mit dem Kieler Fotografen Tom Körber (55) drei Touren für Stand-Up-Paddler (SUP) zusammengestellt. Die Strecken wurden alle so ausgewählt, dass man bequem mit Rad, Bus oder Bahn an- und abreisen kann.

Mit wasserfestem Rucksack, Kamera und aufblasbarem Stand-Up-Board machten sich Michael Walther und Tom Körber in den vergangenen Tagen auf die Reise. Die beiden kennen sich schon länger. Im vergangenen Jahr hatte der Weltklasse-Segler und SUP Michael Walther zusammen mit dem Kiter Mario Rodwald einmal emissionsfrei Schleswig-Holstein umrundet. Tom Körber war mit der Kamera dabei.

Anzeige

„Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit“

„Mir liegt es am Herzen, die Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen“, sagt Michael Walter, der mit seinem SUP sogar schon in Grönland war, um das Schmelzen des Nordpols zu dokumentieren. Zudem hat er das Unternehmen „Zero Emissions“ in Kiel gegründet, um aufzuklären und Firmen in Sachen Umweltschutz zu beraten.

Weitere KN+ Artikel

„Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit“, sagt er. Deshalb achtet er darauf, dass sein ökologischer Fußabdruck möglichst klein bleibt.

Tour 1 geht von Kiel nach Eckernförde

Tour 1: Für ihre erste Tour haben sich Michael Walther und Tom Körber die Ostsee ausgesucht. 45 Kilometer von Kiel bis nach Eckernförde mit Übernachtungsstopp in Noer. Im wasserfesten Rucksack sind Ersatzkleidung, Hängematte, Schlafsack, Müsli und Wasserflasche sicher verstaut.

Aus der Kieler Innenstadt heraus geht es direkt an den Leuchttürmen Friedrichsort und Bülk vorbei, immer an der Steilküste entlang. „Langweilig wird es dabei nie“, sagt Tom Körber. „Hier mal ein kurzer Schnack mit den Anglern, dann wieder spektakuläre Abbrüche und heruntergefallene Bäume am Ufer. Oder man hängt einfach den Gedanken beim Paddeln nach und genießt die Freiheit.“

Nach all den Wochen der Beschränkungen und Verbote ist das ein perfektes kleines Abenteuer. Und auf dem Wasser ist Social Distancing kein Problem.

Tour 2 führt von Eutin über sieben Seen nach Kiel

Tour 2: Die zweite Tour führt auf die Schwentine. Mit der Bahn geht es nach Eutin an den Großen Eutiner See. In drei Tagen wollen die Sportler über sieben Seen zurück bis nach Kiel paddeln. Eine Strecke von 60 Kilometer Länge.

Die erste Etappe führt bis nach Plön. „Die größte Herausforderung ist es, in den vielen kleinen und größeren Seen die Stelle zu finden, an denen die Schwentine weitergeht“, erzählt Michael Walther. „Schilfufer und herunterhängende Bäume machen diese Suche noch schwieriger, die ganze Tour aber auch viel abenteuerlicher.“

Kurz hinterm Plöner Schloss wird das SUP zur Luftmatratze umfunktioniert, und der sternenklare Himmel ist das Schlafzimmer. Am Morgen brühen sie sich einen Kaffee mit dem mitgebrachten Kocher auf, essen Müsli und genießen die Stille. „Besser durchatmen und den Alltag vergessen geht einfach nicht“, sagt Tom Körber.

Bei strahlendem Sonnenschein geht es anschließend zum zweiten Übernachtungsstopp am Kirchsee bei Preetz. Am nächsten Morgen tauchen dann doch ein paar Probleme auf. „Die Wassertiefe macht Schwierigkeiten, die Finne kratzt über den Grund und das Board stockt“, erzählt Michael Walther. Auch umgekippte Bäume erschweren das Weiterpaddeln.

Aber die beiden nehmen es sportlich. Wie bei einer Regenwald-Expedition geht es Zentimeter für Zentimeter durch das Dickicht. Nach 20 Minuten ist das Gröbste geschafft, und es geht entspannt Richtung Schwentinemündung. „Das Board tragen wir dann kurzerhand die 200 Meter auf die Kieler Förde, um direkt zum Fahrrad am Westufer zu paddeln.“

Tour 3 geht über die Eider bis nach Schulensee

Tour 3: In der folgenden Woche machen sich die beiden Kieler mit der Bahn auf nach Bordesholm. Von dort soll es auf der Eider über Flintbek bis zum Schulensee gehen. Für die 15 Kilometer planen sie einen Tag ein. „Das Eidertal südlich von Kiel ist geprägt durch wunderbare Natur“, erzählt Michael Walther. „Eisvögel und andere seltene Tiere lassen sich hier entdecken.“

Damit dies noch lange so bleibt, achten sie bei allen Touren darauf, sich möglichst schonend durch die Natur zu bewegen. „Ich hinterlasse keinen Müll, schrecke möglichst keine Tiere auf, halte mich von Schilfgürteln fern und beachte natürlich die Befahrensge- und -verbote“, sagt Michael Walther.

Das SUP haben sie kurz hinter Schmalstede auf den Fluss gesetzt und genießen es, mit der Strömung nach Kiel getragen zu werden. Kleine Stromschnellen bereiten Abwechslung und Herausforderung. In Schulensee wird vom Board auf festes Schuhwerk gewechselt, und die beiden Abenteurer wandern die letzten Meter an der Hamburger Chaussee entlang nach Kiel. "

Eine Schwimmweste und Flickzeug sollten immer mit

„Anfänger sollten diese Touren immer nur mit mehreren paddeln“, sagt Michael Walther. „Schwimmweste, Flickzeug und Notfallhandy nicht vergessen.“ Er selbst paddle durchaus auch mal 120 Kilometer in 24 Stunden wie 2018 von Kiel nach Flensburg.

„Aber wenn es ums Genießen geht oder um die richtige Krafteinteilung, würde ich für Einsteiger 20 Kilometer am Tag als Maximum sehen.“ Wichtig sei es, vor einer Tour zudem die Wettervorhersage zu checken und nie bei ablandigem Wind zu starten. „Jeder kann so sein eigenes kleines Abenteuer emissionsfrei in Schleswig-Holstein erleben“, sagen die beiden.

Buchprojekt unterm Titel „SH per SUP“ geplant

Gedanklich sind sie bereits bei der nächsten Tour für ihr neues Buchprojekt „SH per SUP“. Schleswig-Holstein ist schließlich groß und voller wunderschöner Ecken. Außerdem helfe so ein Kurztrip während der Pandemie ganz wunderbar gegen das Gefühl des „Ausgeliefertseins“ und der Untätigkeit.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.