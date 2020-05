Drei Waffen der Polizei sind auf Abwegen

Kiel

Das bestätigt Landespolizeisprecher Torge Stelck auf Anfrage unserer Zeitung. „Vollständigkeitshalber ist ein ganz aktueller Prüfvorgang zu ergänzen, bei dem es um eine Waffe geht, die sich zurzeit nicht im regulären Bestand der zuständigen Dienststelle befindet.“ Auf genauere Nachfragen, beispielsweise in welcher Polizeidirektion die Waffe fehlt, will Stelck nicht eingehen. „Da hier die Prüfungen und Ermittlungen aktuell noch laufen, ist eine weitere Angabe dazu nicht geboten.“ Er beeilt sich zu beschwichtigen: „Es laufen aber gerade noch die Klärungen.“ Vielleicht sei die Waffe nur am falschen Standort.

Mehr als 100 Waffen gelten als verschwunden

Doch die Alarmglocken läuten bereits: Von jeder Pistole, die sich nicht mehr im kontrollierten Bestand der Polizei befindet, geht eine potenzielle Gefahr aus. Und: Waffen laufen kaum ab. Auch in den vergangenen 20 und 30 Jahren gingen Schießeisen verloren – laut Stelck kann die Polizei dazu aber keine belastbaren Aussagen (mehr) treffen. Nach Recherchen der „Welt“ sind deutschlandweit bei Polizei und Bundeswehr in den vergangenen zehn Jahren mehr als 100 Waffen verschwunden – fast 60 bei der Armee, ein Dutzend bei Bundespolizei, Bundeskriminalamt oder Zoll. Im Ländervergleich der Polizeien liegt Schleswig-Holstein demnach mit drei Waffenverlusten im Mittelfeld, einige Länder wie Hamburg oder Sachsen-Anhalt verzeichneten aber auch gar keinen Fall. Furchteinflößend wird diese Statistik, wenn man sie mit rechtsextremen und Reichsbürger-Umtrieben in Verbindung bringt, die sich mehrfach im Umfeld dieser Behörden abspielten.

Verlust und Schaden müssen gemeldet werden

Bei der Landespolizei Schleswig-Holstein waren es drei Dienstpistolen, Kaliber 9x19 Millimeter, die verschwanden. Eigentlich seien Waffenträger verpflichtet, jeden Verlust, auch jeden Schaden unverzüglich zu melden, so Stelck. Das reicht aber offenbar nicht aus. Zusätzlich macht die Landespolizei eine jährliche Revision, also Bestandsprüfung. In jedem auf einem der beiden Wege gemeldeten Fall gebe es sofort interne Ermittlungen – straf- und dienstrechtlich. Dabei gehe es natürlich darum, die Waffe wiederzufinden, aber auch zu klären, ob der Beamte absichtlich gehandelt oder sich etwas fahrlässig zuschulden kommen lassen hat.

Täter konnten nicht ermittelt werden

„Jeder Verdacht auf strafbares Handeln wird zur Anzeige gebracht und verfolgt“, sagt Stelck. „Grundsätzlich sind bei schwerwiegendem Fehlverhalten der Entzug der Dienstwaffe sowie Disziplinarstrafen möglich.“ In allen drei Fällen im letzten Jahrzehnt verschwundener Waffen seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden – jeweils wegen besonders schweren Diebstahls. Nur: „Diese Fälle sind aber als ,unbekannt’ abgeschlossen worden. Ein Täter war also nicht zu ermitteln.“ Mindestens drei Polizei-Pistolen sind also inzwischen in ebenso unbekanntem Besitz. Und dann wäre da noch der aktuelle Fall, bei dem Stelck hofft: „Wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Im besten Fall ist die Waffe nur falsch eingelagert worden.“

