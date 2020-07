Kiel

Da der Engpass in der Ostsee sich bereits abzeichnete, holte die Schifffahrtsverwaltung am Montag das Mehrzweckschiff " Mellum" aus Wilhelmshaven nach Kiel.

Allerdings erlitt das große Spezialschiff noch auf der Anreise zur Ostsee eine Havarie. Bei der Kanalpassage von Brunsbüttel nach Kiel kam es zu einem Schaden an der Steuerbordwelle.

Anzeige

In der Schleuse in Kiel trieb plötzlich Öl hinter dem Schiff. Da zunächst unklar war, wie groß die Leckage an dem Behördenschiff war, rückten mit der Wasserschutzpolizei auch die Berufsfeuerwehr und der für Umweltfragen zuständige Landesbetrieb für Küstenschutz an.

Weitere KN+ Artikel

" Mellum " muss ins Dock

„Es wurde eine Undichtigkeit an der Steuerbordwelle des Schiffes entdeckt. Die Menge des ausgetretenen Öls wurde aber als nicht bekämpfungswürdig eingestuft“, so Oliver Pohl von der Polizeidirektion Kiel.

Fest stand aber, dass das 36 Jahre alte Schiff so nicht mehr einsatzbereit ist. Schließlich musste die „ Mellum“ mithilfe der zweiten Antriebswelle den Marinestützpunkt Kiel als Nothafen ansteuern.

" Mellum " muss in Rendsburg repariert werden

Wie die Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt am Dienstag nach der Befundung mitteilt, muss die „ Mellum“ zur Reparatur in ein Trockendock nach Rendsburg. Dort soll die Stevenrohrabdichtung der Steuerbordwelle erneuert werden. Die Dauer dieser Maßnahme ist noch unklar und hänge von der Lieferung des Ersatzteils ab, so die Behörde.

Damit sind jetzt drei der vier Mehrzweckschiffe des Bundes ausgefallen. Nur die "Neuwerk" liegt in der Elbmündung auf Station. Zur Notfallvorsorge ist in der Nordsee noch der Hochseeschlepper "Nordic" bei Helgoland stationiert. In der Ostsee sind jetzt nur die beiden kleineren Notschlepper "Bülk" in Kiel und "Fairplay 25" in Sassnitz auf Posten.

Schlepper für Kiel gechartert

Die beiden in der Ostsee stationierten Mehrzweckschiffe „ Scharhörn“ und „ Arkona“ sind nicht einsatzbereit. Die " Arkona" liegt zur Überholung in Bremerhaven. Die " Scharhörn" wird ebenfalls in Kiel repariert. Das dritte große Notfallschiff in der Ostsee ist der Notschlepper „Baltic“ aus Warnemünde.

Zusätzlicher Schlepper wird am Mittwoch in Kiel erwartet

Dieses Spezialschiff trat vor einer Woche ebenfalls eine Werftliegezeit in Hamburg an. Damit kam es erstmals seit Jahren zu einem Engpass im Notfallkonzept für Nord- und Ostsee.

Da auf der Ostsee jetzt kein großes Mehrzweckschiff für Notschleppeinsätze, Feuerlöschaufgaben oder Ölbekämpfungsaufgaben bereitsteht, wurde nach Mitteilung der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt am Dienstag ein zusätzlicher Schlepper für die Ostsee gechartert, der am Mittwoch in Kiel erwartet wird.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.