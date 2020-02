Zugeschlagen und zugestochen

Kiel/Segeberg.

Die 35. Große Strafkammer sprach den Mann wegen teilweise gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen schuldig und bezog auch eine ältere Haftstrafe von zweieinhalb Jahren wegen Serienbetrugs mit ein. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Es ist rechtskräftig.

Eine Ohrfeige und eine Schlägerei, weil Handwerker komisch guckten

Demnach hatte der türkische Staatsbürger einem Handwerker, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in Neumünster seine im Pkw wartende Frau im Nikab durch Gesten beleidigt und verspottet habe, eine Ohrfeige versetzt. Diese Körperverletzung ahndete das Gericht mit 240 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze á 8 Euro). Der betroffene Monteur will damals mit einem „Feierabendbier“ in der Hand nur neugierig durch die verspiegelten Scheiben des schwarzen Golf GTI geschaut haben. Dabei habe er im Innenraum die bis auf einen Augenspalt verschleierte Frau entdeckt und sei bei ihrem Anblick „zurückgeschreckt“.

Dass der erfahrene Boxer später auch noch den Kleinlaster der Monteure bis zum Firmengelände verfolgte, Verstärkung holte und eine zweite Schlägerei anzettelte, schlug im Urteil mit weiteren 720 Euro Geldstrafe (90 Tagessätze) zu Buche.

Beim Eintreiben von Schulden stach der Angeklagte zweimal zu

Weit schwerer wog der Messereinsatz des Angeklagten bei einer nächtlichen Schlägerei auf dem abgelegenen Parkplatz des Tierparks Neumünster. Wegen angeblicher Schulden standen sich hier am 31. März 2017 zwei Gruppen gegenüber. Für zwei Messerstiche, die der Angeklagte einem Litauer in die Leber und ins Gesicht versetzt habe, verhängte das Gericht ein Jahr und sechs Monate Haft.

Das Opfer wurde lebengefährlich verletzt, sein Gesicht ist entstellt

Das Gericht nahm dem Angeklagten, der sich „wegen verrutschter Kontaktlinsen“ im würgenden Klammergriff eines Kontrahenten mit der Klinge blind verteidigt haben will, die angebliche Notwehrlage nicht ab. Seine Darstellung sei zu blass und unschlüssig, hieß es zur Begründung. Das Gericht folgte stattdessen der „detailreichen und glaubhaften Aussage“ des lebensgefährlich verletzten Opfers, das durch einen Schnitt quer durch das Gesicht dauerhaft entstellt wurde.

Bei guter Führung könnte der 25-Jährige im Juni freikommen

Zugunsten des Angeklagten sprach, dass die Taten lange zurücklagen. Nicht nur sein Verteidiger, auch das Gericht meinte, der 25-Jährige habe sich inzwischen zum Besseren gewandelt. Gut zwei Drittel seiner einbezogenen Vorstrafe hat er schon verbüßt. Und weil drei Monate seiner Haftzeit „wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung“ als bereits vollstreckt gelten, könnte er bei guter Führung im Juni auf freien Fuß kommen.

Laut Urteil muss er noch rund 15.000 Euro, die er von gutgläubigen Senioren durch Eintreiben vierstelliger „Gebühren“ für angebliche Glücksspielgewinne ergaunerte, an die Betrugsopfer zurückbezahlen.

