Dreifachmord Dänischenhagen: Diese Fragen bleiben nach einem Jahr offen

Dänischenhagen/Kiel

Ein Jahr nach dem Dreifachmord in Dänischenhagen und Kiel beschäftigt der Fall Justiz, Polizei und Hinterbliebene nach wie vor. Einige Fragen bleiben unbeantwortet, die Ermittlungen der Behörden laufen weiter. Und auch das Urteil wird noch einmal überprüft.

Zahnarzt Hartmut F. aus Westensee erschoss am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren Bekannten, kurz darauf einen früheren Freund in Kiel. Knapp elf Monate später verurteilte ihn das Kieler Schwurgericht zu lebenslanger Haft.

Nach dem Urteilsspruch hat die Kieler Staatsanwaltschaft weiterhin Philipp R., einen Freund von Hartmut F., im Visier. Dieser zerlegte die Tatwaffe aus Dänischenhagen und entsorgte sie im Wasser. Weil die Uzi-Maschinenpistole daher in seinem Besitz war, prüft die Staatsanwaltschaft einen möglichen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. „Die Ermittlungen dauern noch an“, bestätigte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Kieler Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Freund von Hartmut F.

Woher Hartmut F. die Waffe hatte, die er nach den Morden in Dänischenhagen seinem Freund über den Gartenzaun warf , wissen die Ermittler nicht. „Die Herkunft der Waffe ist weiterhin unklar“, sagte Bimler.

Ob Philipp R. für den Besitz der Uzi in einem Gerichtsverfahren angeklagt wird, ist unklar. Besaß er die Waffe nur kurzzeitig, und wollte sie umgehend loswerden, könnte er auch per Strafbefehl verurteilt werden – ohne öffentliche Verhandlung. „Eine Anklageerhebung wäre schon im öffentlichen Interesse“, sagte Rechtsanwalt Jan Kürschner, der die Witwe des dritten Opfers im Prozess vertreten hatte, mit Blick auf die Dimension des Falls.

Die Fragen, ob Hartmut F. Unterstützer hatte, die ihn beim Mieten des späteren Fluchtautos begleiteten, oder dem Westenseer unter falschem Namen einen Termin beim Familienanwalt seiner Frau besorgten, bleiben ebenfalls unbeantwortet. Stichhaltige Hinweise für Ermittlungen hatte der Prozess nicht geliefert.

Innenministerium bestätigt Disziplinarverfahren gegen Polizisten

Allerdings sind Ermittlungen innerhalb der Polizei angestoßen worden. Das Innenministerium bestätigte, dass gegen einen Polizeibeamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, das noch nicht abgeschlossen ist. „Im Zusammenhang mit dem Strafverfahren des Dreifachmordes wurden Pflichtverstöße eines Polizeibeamten bekannt, die den Verdacht eines Dienstvergehens begründen“, sagte Sprecher Tim Radtke.

Mangels strafrechtlichen Tatverdachts habe die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Details zur Art der Pflichtverstöße wollte der Sprecher nicht kommentieren.

BGH überprüft das Urteil gegen Hartmut F.

Hartmut F. hatte vor Gericht behauptet, von einem ihm bekannten Polizisten einen Tipp bekommen zu haben. Dieser habe ihm von einer anonymen Anzeige zu seinem illegalen Waffenbesitz erzählt.

Neben den Ermittlungen ist auch die Überprüfung des Urteils noch nicht abgeschlossen. Die Verteidigung von Hartmut F. um Rechtsanwältin Lena Alpay-Esch und Rechtsanwalt Abdou Gabbar hatte Revision gegen das Urteil angekündigt. „Ich kann bestätigen, dass Revision eingelegt worden ist“, sagte Markus Richter, Sprecher am Kieler Landgericht.

Begründen mussten die Verteidiger diese noch nicht. Dies wird erst erforderlich, wenn das Urteil des Kieler Schwurgerichts schriftlich vorliegt. Schlussendlich entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH). Dies wird voraussichtlich einige Monate dauern.

Daher werden auch die Hinterbliebenen noch auf ihr Schmerzensgeld warten müssen. Mehr als 70.000 Euro waren den Nebenklägern durch das Urteil zugesprochen worden. Ein Teil der Summe sollte unter anderem durch den Verkauf des Praxishauses von Hartmut F. in Westensee aufgebracht werden. Offenbar ist die Immobilie mit Blick auf den Westensee nach wie vor auf dem Markt. Eine entsprechende Annonce ist im Internet zu finden – Kaufpreis 1,1 Millionen Euro.

Statt in Westensee sitzt Hartmut F. in der Justizvollzugsanstalt Waldeck in Mecklenburg-Vorpommern – und so wird es wohl auch bleiben. Seine Anwälte hatten den Ort der Unterbringung nach dem Urteilsspruch kritisch betrachtet, aber offenbar nicht formal beanstandet.

Normalerweise kommen lebenslang verurteilte Schleswig-Holsteiner in die JVA Lübeck. Hartmut F. hatte aber als Zahnarzt in der JVA Kiel und Neumünster gearbeitet, und damit Kontakt mit Häftlingen und Strafvollzugsbeamten aus Schleswig-Holstein gehabt. Daher wich das Justizministerium vom Vollzugsvollstreckungsplan ab. „Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen die Verlegung ist hier nicht bekannt“, sagte Oliver Breuer, Sprecher im Justizministerium.