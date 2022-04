Nach dem Urteil zu den drei Morden in Kiel und Dänischenhagen von Hartmut F. hoffen Anwohner in dessen Heimatort Westensee, dass dort wieder mehr Ruhe eingekehrt. Manchen Menschen ist die lebenslange Strafe nicht genug, sie hätten sich eine Sicherheitsverwahrung für den Täter gewünscht.

Hartmut F. wurde am Montag in Kiel verurteilt: Der Westenseer Zahnarzt muss lebenslang in Haft, weil er in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen ermordet hat. Quelle: Uwe Paesler