Kiel

Der Westenseer Zahnarzt Hartmut F. muss wegen dreifachen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Nach Ansicht von Richter Jörg Brommann verübte der 48-Jährige die Taten aus Heimtücke und zum Teil aus niedrigen Beweggründen. Das Kieler Schwurgericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft und der Anwälte der Nebenkläger. Zudem sah der Richter eine besondere Schwere der Schuld. Der Verurteilte kann damit auch nach 15 Jahren nicht vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen werden.

Hartmut F. hatte am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen seine Ex-Frau und ihren neuen Partner, den sie erst ein paar Wochen zuvor auf einer Dating-App kennengelernt hatte, sowie einen Bekannten in Kiel erschossen. Die Taten hatte er im Laufe des Prozesses gestanden. Die Strafverteidiger plädierten auf Totschlag.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Taten in Dänischenhagen und Kiel geplant waren. So fuhr der Angeklagte nachweislich am Tag vor der Tat zum ersten Tatort in Dänischenhagen und zur Werkstatt des Elektrikers in Kiel. Ob diese Fahrten damit verbunden waren, die Taten konkret vorzubereiten, habe die Kammer „nicht in der erforderlichen Sicherheit“ ermitteln können, so Richter Jörg Brommann.

Es hätte sowohl eine reine Erkundungsfahrt sein als auch dazu dienen können, die Fahrtzeiten zwischen den Orten herauszufinden. „Dass es ein Zufall war, das glaubt die Kammer allerdings nicht.“ Außerdem hatte er laut Richter Brommann seine Waffen geladen und mit einem Schalldämpfer versehen.

Dreifachmord in Dänischenhagen: Täter suchte nach Begriffen wie „Ehefrau erschossen“ und „Femizide“

Am Morgen des Tattages sowie in den Tagen zuvor suchte Hartmut F. im Internet nach Begriffen wie „Femizide“, „Ehefrau erschossen“ und „Psychologie des Mörders“, auch über Haftstrafen informierte sich der Täter. Er habe zudem am Tattag ab sechs Uhr regelmäßig die App aktualisiert, die mit dem GPS-Sender verbunden war, den der Angeklagte zuvor heimlich am Auto seiner Frau befestigt hatte. Er sei mit einem Leihwagen seiner Frau nach Dänischenhagen, dem Wohnort ihres neuen Partners, gefolgt. Bei geöffneter Haustür überraschte er seine Opfer, „keiner der beiden rechnete zu dem Zeitpunkt mit dem Angeklagten“, so Richter Brommann.

Die Tat sei im Fall seiner Frau mit Tötungsabsicht und bei deren Partner mit Tötungsvorsatz erfolgt, so das Schwurgericht. Nachdem er seine erste Salve des Uzi-Maschinengewehrs verschossen hatte, lud er nach und entleerte ein zweites Magazin mit 25 Patronen.

Auch ist die Kammer sicher, dass die anschließende Tat in Kiel geplant war. Der Angeklagte machte den Elektriker Carsten B., mit dem er einst ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich, weil dieser seine Frau angeblich über die außerehelichen Affären informiert hatte. „Er hat ihn als Verräter gesehen, den er für das Desaster in seinem Leben verantwortlich gemacht hat“, begründete der Richter. Er wollte B. bestrafen, so Brommann.

Dieser sei ebenfalls von Hartmut F. überrascht worden. In der Kieler Werkstatt des Elektrikers gab er sieben Schüsse auf sein Opfer ab, das seinen Mörder wegen eines Sichtschutzes an der Tür erst habe sehen können, als dieser den Raum betrat. In fünf Fällen traf der Angeklagte ihn in den Kopf oder Hals, abgefeuert mit einer Walther PPK. Diese Waffe, aber auch die Uzi-Maschinenpistole wurden mit dem Urteil zugunsten des Bundes eingezogen. Den Nebenklägern muss Hartmut F. zudem Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 bis 13.000 Euro zahlen.

Ob Hartmut F. auch Familienrechtler töten wollte, ist „reine Spekulation“

Ob Hartmut F. auch geplant hatte, den Kieler Familienrechtler seiner Frau zu ermorden, der sie in Trennungsangelegenheiten vertreten hatte, konnte nicht festgestellt werden. Es sei ein „merkwürdiger Zufall“, dass der Angeklagte nach dem Mord an dem Elektriker auch vor der Kanzlei des Anwalts auftauchte, „aber hier einen Tötungsplan zu sehen, sei reine Spekulation“, so Brommann.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte Hartmut F. im Prozessverlauf für voll schuldfähig erklärt. Die Verteidigung kam mit ihren Anträgen auf ein weiteres Gutachten und einem Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen nicht durch.

Von Dennis Betzholz und Anne Holbach