Kiel

Weitere Angaben zum Motiv oder Tathergang machte der Westenseer aber nicht. Die ballistischen Untersuchungen laufen indes, sagte der Oberstaatsanwalt. Mit neuen Erkenntnissen sei in den kommenden Tagen zunächst nicht zu rechnen. „Schwerpunkt ist die Rekonstruktion des Tages und die Klärung der Motivlage“, sagte Bimler zu den laufenden Ermittlungen. Auch an den drei Tatorten in Dänischenhagen, Kiel und am Wohnsitz des mutmaßlichen Täters in Westensee sichert die Polizei weiterhin Spuren. Die Sektion der Opfer ist laut Bimler ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

Eine weitere zentrale Frage bleibt die nach dem Waffenbesitz des 47-Jährigen. Er war Jäger, soll aber aufgrund einer Anzeige wegen körperlicher Gewalt gegen seine Ex-Frau seine Waffenbesitzkarte verloren haben.

Fluchtwagen wurde gefunden

„Fakt ist, dass er Waffen und Munition gehabt hat“, sagte der Oberstaatsanwalt. Das Haus des mutmaßlichen Täters in Westensee soll im Keller mit einem Waffenraum ausgestattet gewesen sein. Welche Waffen der 47-Jährige genau besaß, und ob er für diese eine Erlaubnis hatte, könne die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen, erklärte Bimler. „Für uns lag der Schwerpunkt zunächst darin, den dringenden Tatverdacht zu untermauern und den mutmaßlichen Täter in die JVA zu bringen", ergänzte der Oberstaatsanwalt. Einen Medienbericht, dass der Fluchtwagen des 47-Jährigen im Hamburger Stadtteil Altona gefunden worden ist, bestätigte der Ermittlungsleiter. Auch hier sichere die Polizei nun Spuren.