Zwei Tage nach den Todesschüssen in Kiel und Dänischenhagen halten die Ereignisse die Region weiter in Atem. Polizeitaucher entdeckten am Freitag Teile einer möglichen Tatwaffe im Eckernförder Hafenbecken. Zudem stellte sich heraus, dass der 47-jährige Tatverdächtige seine legal besessenen Waffen bereits Anfang des Jahres abgegeben haben soll.

Der Mann aus Westensee steht im Verdacht, am Mittwoch in Dänischenhagen seine Ex-Partnerin (43) und ihren neuen Freund (53) sowie in Kiel einen 52-jährigen Elektriker aus seinem näheren Umfeld erschossen zu haben.

Derzeit sitzt der 47-Jährige nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Vor seiner Überstellung hatte er beim Haftprüfungstermin eingeräumt, für die Schüsse auf die drei Opfer verantwortlich zu sein, bestätigte Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Nachfrage. Weitere Angaben zum Motiv oder dem Tathergang machte der Westenseer nach Angaben der Behörden nicht.

Im Eckernförder Hafen wurden die Taucher fündig

Am Freitagmittag tauchte aber ein neuer Ermittlungsort auf der Karte der Polizei auf: Eckernförde. Knapp eine Stunde suchten Polizeitaucher an der Kaimauer im Bereich der Hafenspitze nach Waffenteilen – und wurden fündig. „Die Polizeitaucher haben im Eckernförder Hafenbecken mehrere Teile einer möglichen Tatwaffe gefunden“, bestätigte Polizeisprecher Matthias Felsch. Die Fundstücke müssten nun kriminaltechnisch untersucht werden, ergänzte er.

Ist der 47-jährige Zahnarzt nach den mutmaßlichen Taten in Dänischenhagen und Kiel auf seiner Flucht also noch ins Ostseebad gefahren, um seine Spuren zu verwischen? Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler ist nicht davon auszugehen. Denn nach Angaben von Oberstaatsanwalt Bimler kam der Hinweis auf den Eckernförder Hafen „von einem Dritten“. Dieser müsse nicht gewusst haben, in welchem Zusammenhang die Waffenteile im Hafen verschwinden sollten. „Wir gehen daher akutell davon aus, dass der mutmaßliche Täter die Teile nicht selbst dort versenkt hat“, ergänzte Bimler.

Die Ermittler sind weiterhin dabei, die genauen Abläufe und die Reihenfolge der drei Morde zu rekonstruieren. Der Fluchtwagen, einen weißen SUV mit Euskirchener Kennzeichen, hat die Polizei bisher noch nicht weitergebracht. Der Leihwagen war im Hamburger Stadtteil Altona sichergestellt worden. Die Auswertung des Navigationsgeräts ist laut Oberstaatsanwalt Bimler aufgrund der forensischen Datensicherung aber nicht sofort abrufbar. Sollte der Fahrverlauf gelöscht worden sein, müsse er zunächst rekonstruiert werden.

47-Jähriger war als Jäger aktiv

Der 47-jährige Tatverdächtige hatte sich am Mittwochabend der Polizei in Hamburg gestellt. Mit dabei hatte er eine Schusswaffe. Ob es sich um eine Tatwaffe handelt, müssen laut Staatsanwaltschaft die ballistischen Untersuchungen zeigen. Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit dem Waffenbesitz des Tatverdächtigen konnte hingegen am Freitag beantwortet werden.

Denn der 47-jährige Westenseer war als Jäger aktiv und im Besitz mehrerer Waffen gewesen. Doch Anfang des Jahres hat er alle erlaubnispflichtigen Waffen bei der Waffenbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde abgegeben. Das bestätigten Staatsanwaltschaft, Polizei und die Kreis-Waffenbehörde. Vorausgegangen war die Androhung einer sofortigen Sicherstellung der Waffen durch die Behörde.

Ende 2020 hatte der 47-Jährige seine Ex-Frau stark verprügelt, die daraufhin Anzeige gegen ihn wegen schwerer Körperverletzung erstattete. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelte, und die Waffenbehörde schaltete sich ein. Der 47-Jährige habe die auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragenen Waffen selbst abgegeben, sagte Andreas Brück, Leiter der Kommunalaufsicht.

„Die Waffen wurden im Januar 2021 nach Androhung der sofortigen Sicherstellung eingelagert. Der Westenseer Bürger ist nach Kenntnisstand der Waffenbehörde nicht mehr im Besitz legaler Waffen gewesen“, ergänzte Brück. Der Verdacht liegt demnach nahe, dass sich der mutmaßliche Täter für die drei Morde illegal Waffen beschafft oder sie bereits zuvor besessen hat.

Tatverdächtiger war noch als Zahnarzt zugelassen

Bei der Durchsuchung seines Hauses in Westensee habe man keine erlaubnispflichtigen Waffen gefunden, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Lediglich sogenannte erlaubnisfreie Waffen stellte die Polizei laut Felsch sicher. Auch von NS-Devotionalien, die eine strafrechtliche Relevanz haben könnten, gebe es bislang keine Spur. „Es wurden jedoch Gegenstände sichergestellt, die in diesem Zusammenhang noch untersucht und bewertet werden müssen“, ergänzte der Polizeisprecher.

Einem Medienbericht, wonach der Westenseer Zahnarzt in Folge der Anzeige wegen schwerer Körperverletzung seine Approbation verloren habe, dementiert am Freitag ein Sprecher der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KZV) bestätigte, dass der mutmaßliche Täter weiterhin als Zahnarzt zugelassen sei.

Laut Justizministerium hatte der 47-Jährige seit 2015 die zahnärztliche Betreuung der Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten in Kiel und Neumünster übernommen. Er sei Anfang 2021 auf eigenen Wunsch ausgeschieden.