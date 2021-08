Kiel

Gerade einmal gut die Hälfte der Schleswig-Holsteiner ist gegen das Coronavirus geimpft, da wird bereits über die Auffrischung des Schutzes gesprochen. Die Kampagne für die dritte Impfung soll im September beginnen. Das haben die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes am Montag beschlossen. Viele Fragen dazu sind allerdings noch offen, etwa wann es genau losgeht und ob die Betroffenen sich selbst darum kümmern müssen.

Dritte Corona-Impfung: Wer ist zuerst an der Reihe?

Fachleute erwarten, dass eine Schutz-Auffrischung zuerst bei Menschen fällig werden dürfte, deren Immunsystem nicht so gut auf eine Impfung anspricht – etwa wegen ihres Alters oder wegen Erkrankungen. Und bei solchen Risikogruppen liegen die Impfungen seit Jahresbeginn schon am längsten zurück. Sie sollen daher nun ab September auch zuerst eine weitere Spritze angeboten bekommen, „in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie“, heißt es in dem Beschluss.

Dritte Corona-Impfung: Wer impft?

„Die dritte Impfung soll in Schleswig-Holstein insbesondere durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erfolgen. Hierzu tauschen sich Kassenärztliche Vereinigung und Ministerium bereits seit einiger Zeit aus“, so ein Sprecher aus dem Kieler Gesundheitsministerium. Dabei soll auch geklärt werden, ob etwa auch mobile Teams einbezogen werden.

Lesen Sie auch Kieler Professor: So unterscheiden sich normale Impfkopfschmerzen von einer Thrombose

Welcher Impfstoff ist vorgesehen?

Für die Booster-Impfungen sollen die mRNA-Präparate von Biontech und Moderna eingesetzt werden.

Wer soll die Drittimpfung noch bekommen?

Ein Auffrischungs-Angebot soll auch Menschen gemacht werden, die schon einmal vollständig mit den Mitteln von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden. Auch dabei sollen Biontech oder Moderna zum Einsatz kommen. Die Gesundheitsministerkonferenz begründete diesen Beschluss jedoch nicht. Aus dem Kieler Gesundheitsministerium heißt es dazu: „Hintergrund ist das von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene heterologe Impfschema, nachdem sich die Wirksamkeit einer Mischung der Impfstoffe als vorteilhaft herausgestellt hat.“

Müssen die Betroffenen sich selbst darum kümmern oder erhalten sie eine Einladung?

„Die Details befinden sich noch in der Abstimmung, das Land wird rechtzeitig zu den geplanten Abläufen informieren“, so der Sprecher.

Ist eine Priorisierung wie beim Start der derzeitigen Impfkampagne vorgesehen?

„Der Beschluss bezieht sich zunächst explizit auf oben genannte Gruppen und wäre damit nicht mit der Situation zu Jahresbeginn vergleichbar. Die Planungen sind insgesamt noch nicht abgeschlossen“, so der Sprecher.

Lesen Sie auch Impfen von Kindern: Das sagen Ärzte in Schleswig-Holstein

Dritte Corona-Impfung: Worauf weisen Patientenschützer hin?

„Insbesondere bei den 900.000 Pflegeheimbewohnern liegt die zweite Impfung bereits ein halbes Jahr zurück“, sagte Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Es sei gut, dort erneut auf aufsuchende Impfungen zu setzen, es fehle aber noch ein verbindlicher Zeitplan. Anders als zu Jahresbeginn dürften die mobilen Impfteams auch die fast 200.000 Menschen im betreuten Wohnen von Anfang an nicht vergessen. Zudem wäre es fatal, das erneute Impfangebot für Heimbewohner nicht mit einem Angebot für Pflegekräfte zu kombinieren.

Booster-Corona-Impfung: Was rät die Ständige Impfkommission (Stiko)?

Die Stiko hat bislang keine Empfehlung für eine dritte Impfung ausgesprochen. Dazu gebe es noch nicht genug Datenmaterial. Auch nicht zu der Frage, wie stark die Wirkung der bereits verabreichten Präparate abnehme. Insofern handelt es dich bei dem Beschluss der Gesundheitsminister um eine Vorsichtsmaßnahme, um Risikogruppen im Herbst und Winter zu schützen. Ob sie diesen Schutz wirklich brauchen, wissen sie gar nicht genau. Die Stiko spricht sich aber nicht gegen die Drittimpfung aus.

Schützen die Impfstoffe vor Coronavirusvarianten?

Auffrisch-Impfstoffe, die neue Virusvarianten wie Delta besser abdecken sollen, sind in Arbeit. Der Charité-Impfexperte Leif Sander erklärte kürzlich, es sei aber auch bei den verfügbaren Impfstoffen mit einem „sehr guten Schutz“ und wahrscheinlich deutlich angehobener Immunantwort nach Auffrischung zu rechnen. Zunächst lässt Experten zufolge der Antikörper-Schutz auf den Schleimhäuten nach, weshalb Geimpfte nach einiger Zeit wieder mehr zur Virusverbreitung beitragen könnten. Der Schutz vor schweren Verläufen, gerade bei Gesunden, wird als länger anhaltend eingeschätzt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laufen Impfungen mit Vektor-Präparaten in Schleswig-Holstein aus?

„Astrazeneca wird landesseitig zukünftig nicht weiter bestellt. Allerdings können die Impfstoffe weiterhin bei Bedarf und Verfügbarkeit über das Regelsystem bei den niedergelassenen Ärzten verimpft werden“, sagte der Sprecher des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums.