Kiel

Die Gesundheitsministerkonferenz hat die Altersgrenze für die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus gesenkt. Nun ist die „Booster“ genannte Spritze für Menschen ab 60 Jahre möglich, zuvor lag das Mindestalter bei 80. Damit vergrößert sich die Gruppe der Berechtigten in Schleswig-Holstein schlagartig auf bis zu knapp eine halbe Million bis Jahresende. Eine Herausforderung für die Hausärzte, denn die 28 Impfzentren Schleswig-Holsteins schließen noch in diesem Monat.

Hinzu kommt, dass viele der Drittimpfungen genau in die Zeit fallen, in der der Grippeschutz verabreicht werden muss. Das ist im November und Dezember der Fall. Ob beide Impfungen gleichzeitig problemlos möglich sind, ist noch offen. Dazu wird eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) der Bundesregierung erwartet.

Bis zu 120.000 Drittimpfungen in Schleswig-Holstein monatlich

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte sich für die Senkung der Altersgrenze eingesetzt, um einem möglicherweise nachlassenden Impfschutz im Herbst und Winter zuvorzukommen. Wie viele Schleswig-Holsteiner damit genau Bedarf haben, könne erst nach der konkreten Stiko-Stellungnahme eingegrenzt werden, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage.

Allerdings „ist mit 80 000 bis 120 000 Impfberechtigten je Monat im Zeitraum September bis Dezember zu rechnen“, hieß es am Donnerstag. „Das überrollt uns erst einmal nicht“, sagte Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. „Eine große Welle erwarten wir erst Mitte November bis Anfang Dezember“, sagte Maurer weiter.

Lesen Sie auch Wer jetzt eine Auffrischungsimpfung in Schleswig-Holstein bekommen kann

Allerdings rechne er auch dann nicht mit Chaos in den Praxen. Im Gegensatz zum Beginn der Impfkampagne durch die Hausärzte im Frühjahr sei nun keine aufwendige Priorisierung nötig und es herrsche kein Impfstoffmangel. „Wir haben einen erheblich geringeren Aufwand“, so Maurer. Das sei etwa dadurch der Fall, dass die Impflinge bereits aufgeklärt seien und die Ärzte keine Listen mehr führen müssten.

„Grippe-Spritze links, Corona-Spritze rechts“

Gleichzeitig sieht es nicht danach aus, dass die bevorstehende Grippe-Saison die Corona-Impfkampagne bremsen wird. Allerdings bittet das Robert-Koch-Institut (RKI) noch um Geduld, bis sich kläre, ob beide Impfungen gleichzeitig möglich sind: „Die Stiko wird sich noch vor dem Beginn der Grippeimpfzeit zu der Frage äußern“, hieß es von dort.

Lesen Sie auch Das sind die neuen 3G-Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

„Der Grundsatz lautet bei neuen Impfstoffen, dass man die Kombination mit anderen Impfstoffen vermeidet“, sagte Professor Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Auf diese Weise könne im Fall von Komplikationen erkannt werden, welches Präparat dafür verantwortlich sei.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fickenscher erwarte jedoch, dass die Stiko die Kombination empfehle, weil schon Erfahrungen mit den Corona-Vakzinen vorliegen. So sieht es auch Thomas Maurer. „Wir bereiten uns darauf vor, bei nur einem Termin die Grippe-Spritze in den linken und die Corona-Spritze in den rechten Arm zu setzen.“ Mehrfachimpfungen seien durchaus üblich, etwa gegen exotische Krankheiten vor Fernreisen.