Kiel

Die Nachrichten über Verfehlungen katholischer Priester nehmen kein Ende. Nun ist auch ein Geistlicher in die Schlagzeilen geraten, der viele Jahre in Plön und Kiel tätig war. Es geht um Drogen, Geldwäsche und Untreue. Der heute 58-Jährige war seinerzeit als Pfarrer in der Marineunteroffizierschule in Plön tätig und wirkte später als Militärseelsorger in Kiel.

Im vergangenen Jahr sei der Geistliche an der belgischen Grenze mit Drogen im Kofferraum erwischt und von einem Gericht in Brüssel zu 40 Monaten Haft verurteilt worden, berichten die „Vatican News“. Noch sei das Urteil nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte habe Berufung eingelegt.

Priester wegen Untreue in 145 Fällen und Geldwäsche in 65 Fällen angeklagt

Aber auch in Deutschland werden dem Priester Straftaten vorgeworfen. „Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat ihn wegen Untreue in 145 Fällen und Geldwäsche in 65 Fällen angeklagt“, bestätigt der Sprecher des Amtsgerichts Mönchengladbach, Justus Waßenberg, KN-online. Noch liefen allerdings die Ermittlungen, so Waßenberg. Der Fall sei kompliziert. Eine Rolle spielten gleich mehrere Konten mit ausländischem Bezug. „Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von rund 100.000 Euro.“

Der Geistliche soll Betrügern Konten zur Verfügung gestellt haben

Der Geistliche soll Betrügern verschiedene Konten für ihre kriminellen Aktivitäten zur Verfügung gestellt haben. Die insgesamt neun Konten – zu denen auch ein Gemeindekonto gehört – sollen Kriminelle genutzt haben, um Kreditvermittlungen vorzutäuschen, Schenkungen zu fingieren und sogenanntes Romance-Scamming zu betreiben. Dabei spielen sie Frauen im Internet eine romantische Beziehung vor und bringen sie dazu, Geld auf ein Konto zu überweisen. „Kiel spielt in unseren Ermittlungen aber keine Rolle“, so der Gerichtssprecher.

Von März 2016 bis März 2018 war der Beschuldigte als Pfarrer in der Gemeindegemeinschaft Hückelhoven (Nordrhein-Westfalen) tätig. Im März 2018 hatte das Bistum Aachen ihn suspendiert und angezeigt, nachdem finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren.

Gerichtssprecher Justus Waßenberg bestätigt, dass der Beschuldigte regelmäßig Geld von einem Spenden- und Kollektenkonto der Gemeinde ins Ausland überwiesen haben soll, ohne dass ein Bezug zur kirchlichen Arbeit bestanden habe. Bereits seit 2017 sei der Mann wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ in vier Fällen vorbestraft.

Pfarrer war auch in Plön und Kiel tätig

Zum Jahrtausendwechsel war der Pfarrer, der aus der Nähe von Düsseldorf stammt, in den Norden gekommen. Zunächst als katholischer Pfarrer bei der Marineunteroffizierschule in Plön, später wurde er Militärdekan in Kiel. 2011 verließ er die Gegend an der Förde wieder.

Ob es auch in Kiel zu finanziellen Unregelmäßigkeiten auf Dienstkonten gekommen ist? „Zu Personalangelegenheiten äußert sich das Katholische Militärbischofsamt grundsätzlich nicht“, betont Norbert Stäblein, Sprecher des Katholischen Militärbischofsamts in Berlin.

„In den 13 Jahren als Militärseelsorger hier oben im Norden hat er sich nichts zuschulden kommen lassen“, sagt der leitende Militärdekan Monsignore Rainer Schadt vom Katholischen Militärdekanat Kiel. „Er war als Seelsorger ein aufmerksamer Zuhörer und Helfer. Er hat seinen Dienst mit Überzeugung, Elan und großem Engagement geleistet. Umso mehr erschüttert mich und uns dieser Irrweg.“