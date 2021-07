Kiel

Eine rasante Entwicklung innerhalb von zwei Wochen: Die Corona-Inzidenz ist in Dänemark seit Anfang Juli von 26 auf 87 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gestiegen. Vorherrschend ist die Delta-Variante. Droht nun die vierte Welle in Schleswig-Holstein von Norden her durch Rückkehrer aus dem Dänemark-Urlaub?

Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, dass in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg die Zahl der Neuinfektionen nicht zuletzt wegen der Grenzlage in die Höhe schnellten. Vielen ist noch präsent, dass sogar Ausgangssperren ausgesprochen werden mussten.

Vierte Welle aus Reiserückkehrern in SH schwer vorherzusagen

Prof. Helmut Fickenscher, Virologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel, hält die damalige Situation um den Jahreswechsel jedoch nicht mit der jetzigen Lage vergleichbar. „Das war ein spezieller Aspekt durch Leiharbeiter größerer Firmen, die um Flensburg untergebracht waren, sich in der Weihnachtszeit in ihrer Freizeit trafen und so die Alpha-Variante zum Laufen brachten“, so Fickenscher.

Aber der UKSH-Virologe stellt auch fest: „Wir habe eine reisefreudige Saison.“ Es lasse sich schlecht vorhersagen, ob daraus eine Welle werde. Sicher ist Fickenscher zufolge, dass Reiserückkehrer aus Dänemark einen Einfluss haben werden.

„Die Menge der Fälle wird relevant werden für die Entwicklung der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein. Das war bereits im vergangenen Jahr der Fall, worauf ich bei der Expertenanhörung im Landtag Mitte Februar auch aufmerksam gemacht habe.“

Er erwarte ohnehin einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. „In vielen Ländern geht es derzeit hoch, insofern wäre es überraschend, wenn es in Deutschland nicht so kommen würde.“ Tatsächlich sind neue Fälle auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

17 Prozent Neuinfektionen durch heimgekehrte Urlauber in Hamburg

Während das Sozialministerium in Schleswig-Holstein diese Fälle nicht gesondert bei den Gesundheitsämtern vor Ort abfragt, warnt Nachbar Hamburg bereits. Zuletzt waren dort 17 Prozent der Infektionen auf Urlauber zurückzuführen. Die Inzidenz Hamburgs kletterte am Mittwoch leicht auf über zwölf.

Virologe Fickenscher rät Reisenden zu Vorsichtsmaßnahmen, auch wenn die Regeln vor Ort lockerer sind. Etwa in Dänemark, wo die Maskenpflicht nur noch stark eingeschränkt gilt, etwa im öffentlichen Nahverkehr.

„Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, lieber draußen aufhalten, drinnen Maske tragen“, empfiehlt Fickenscher. „Auch nach der Impfung kann eine Infektion stattfinden, sodass man das Virus unwissentlich übertragen kann“, warnt er.

So lautet auch der Appell von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP): „Reisende sollten sich im In- wie auch im Ausland weiterhin unbedingt an Abstands- und Hygieneregeln halten und eine Maske tragen, wo dies vorgeschrieben und erforderlich ist.“

Dänemark gilt nicht als Risikogebiet

Mit Blick auf die Lage im Nachbarland verweist das Ministerium auf die Einreiseverordnung des Bundes, die keine Beschränkungen vorsieht, solange Dänemark nicht als Risikogebiet gilt. Nur eine Einreiseanmeldung muss erfolgen.

Allerdings plant die Bundesregierung derzeit, den Begriff Risikogebiet aufzuheben und Testpflichten für alle Einreisenden ab August einzuführen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland diese Woche in Berlin erfuhr.

„Da sich die Inzidenz in Schleswig-Holstein insgesamt auf niedrigem Niveau befindet, sind Ausbrüche derzeit weitgehend einzudämmen. Die bisher vom Land etablierten Infektionsschutzmaßnahmen gegen Sars-CoV-2 sind auch gegen die Delta-Variante wirksam“, so ein Ministeriumssprecher.

„Die fortschreitende Impfkampagne wird zunehmend dazu beitragen, die Verbreitung des Virus einzudämmen und immer mehr Menschen vor einer Erkrankung zu schützen“, heißt es weiter. Wichtig sei, dass der vollständige Schutz durch die zweite Impfung erreicht werde.

Einstufung als Virusvariantengebiet unwahrscheinlich

Der Sprecher als auch Fickenscher weisen darauf hin, dass Test- und Quarantänevorschriften bei Rückkehr aus besonders eingestuften Ländern eingehalten und kontrolliert werden müssen. „Das wirkt nur, wenn die Ergebnisse auch abgefragt werden“, so Fickenscher. Mit Bezug auf Urlaubsreisen sagt er: „Ich persönlich würde dazu raten, zu Hause zu bleiben.“

Ob Dänemark vom Auswärtigen Amt, vom Bundesgesundheits- und vom Bundesinnenministerium als Risikogebiet eingestuft wird, ist derzeit offen. Das setze einen stabilen Trend bei den Infektionen mindestens über eine Woche voraus. Dass in Dänemark die nötige Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten wurde, ist erst genau diese eine Woche her.

Unwahrscheinlich ist, dass das Land wegen Delta zum Virusvariantengebiet mit stärkeren Reiseeinschränkungen erklärt wird. „Als Vergleich wird die in Deutschland vorherrschenden Variante herangezogen. Dies ist in Deutschland aktuell ebenfalls die Delta-Variante“, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit.