Lübeck

In der Uniklinik wurde es der 84-Jährigen als „unerklärter anaphylaktischer Schock“ diagnostiziert.

Dazu erklärt Prof. Guido Heine, Leiter der Allergologie am UKSH Kiel: "Anaphylaxien erlebt zu haben, ist allein kein Ausschlussgrund für eine Impfung. In jedem Fall ist aber bei wiederholten Anaphylaxien eine weiterführende Diagnostik durch Hautärzte und Allergologen zu empfehlen." Denn Anaphylaxien könnten sich wiederholen und sehr gefährlich sein, so Heine. "Gegen eine Sars-CoV-2-Impfung scheint hier nichts zu sprechen." Ein Ausschlussgrund wäre eine bekannte Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil der Impfung. „Dies ist allerdings sehr selten.“

Fragen zur Corona-Impfung mit dem Hausarzt klären

Ähnlich äußert sich Prof. Jan Rupp vom UKSH in Lübeck: "Schwere allergische Reaktionen können bei fast allen Impfstoffen auftreten – zum Glück aber nur in sehr geringer Häufigkeit." Am besten kläre der Hausarzt, "ob der Auslöser der vorangegangenen Reaktion bekannt ist oder eine generelle Neigung besteht". Dann müsse über die Impfung entschieden werden. In den meisten Fällen sei die Sorge größer als die Wahrscheinlichkeit einer schweren allergischen Reaktion.