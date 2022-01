Drücken Sie bei Corona-Protesten ein Auge zu, Frau Sütterlin-Waack?

Kiel

In Schleswig-Holstein versammeln sich mehr und mehr Kritiker der Corona-Maßnahmen, die Demonstranten bezeichnen ihre Kundgebungen als Spaziergänge. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Radikalisierungstendenzen gebe es auch in Schleswig-Holstein.

Frau Ministerin, draußen dürfen sich in Schleswig-Holstein nach der neuen Corona-Verordnung nur noch maximal zehn Personen treffen. War’s das jetzt für die sogenannten Corona-Spaziergänger?

Sabine Sütterlin-Waack: Nein. Wir reden nicht über Zusammenkünfte im privaten Bereich, sondern über Versammlungen. Für die gilt die Zehn-Personen-Obergrenze nicht: Drinnen dürfen sich bis zu 50 treffen, draußen bis zu 100. Sind es mehr als 100, gilt eine Maskenpflicht. Artikel 8 im Grundgesetz, der die Versammlungsfreiheit garantiert, ist ein wichtiges Grundrecht.

Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger bestreiten in der Regel jeglichen Demonstrationscharakter.

Das mag ja sein. Aber diese sogenannten Spaziergänge zielen eindeutig auf eine gemeinschaftliche öffentliche Meinungsbildung und Präsentation dieser Meinung. Deshalb sind es Versammlungen.

Ist das Ganze also ein Katz-und-Maus-Spiel, weil der Staat erst die Organisatoren herausfinden muss?

Natürlich müssen die sogenannten Spaziergänge angemeldet werden. Wir sind im Innenministerium aber der Meinung, dass eine fehlende Anmeldung die Ordnungsbehörden nicht sofort veranlassen sollte aufzulösen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie drücken also bei den Corona-Protesten ein Auge zu?

Nein, das würde ich so nicht sagen. Wir sehen den Artikel 8 im Grundgesetz als so wichtig an, dass wir sagen, dass die organisatorischen Dinge, nämlich die Anmeldungen, zurücktreten hinter dieses große übergeordnete Ziel: Menschen dürfen sich friedlich unter freiem Himmel versammeln, und sie dürfen ihre Meinung sagen. Und zwar unabhängig davon, ob der jeweiligen Regierung diese Meinung gefällt oder nicht.

Haben Sie Verständnis dafür, dass Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gehen?

Ja, natürlich habe ich dafür Verständnis. Das gehört zur freien Meinungsäußerung dazu. Ich kenne Menschen in meinem näheren Umkreis, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Ob sie dafür gute oder schlechte Gründe haben, will ich überhaupt nicht bewerten. Das sind aber trotzdem keine Corona-Leugner oder militanten Leute oder verfassungsrechtlich schwierige Menschen.

Gleichwohl versuchen die Behörden, die Organisatoren herauszufinden.

Ja, das sieht unser Versammlungsrecht so vor.

Wie viel Zeit bindet das?

Die Behörden handeln da sicher pragmatisch. Wir sind erst einmal daran interessiert, dass die Demonstration friedlich unter den Gesichtspunkten der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit abläuft. Die rote Linie ist das Strafrecht.

Was ist strafrechtlich relevant?

Wenn Sachbeschädigungen aus der Demonstration heraus erfolgen – also zum Beispiel Pflastersteine fliegen –, ist das ein strafrechtlicher Tatbestand. Wenn volksverhetzende Parolen aus der Versammlung herauskommen, ist auch das ein Straftatbestand. Jenseits des Strafrechts sind selbstverständlich auch die Corona-Maßnahmen zu beachten. Wenn die Demonstration 100 Teilnehmende überschreitet und Abstände nicht eingehalten beziehungsweise Masken nicht getragen werden, muss die Versammlungsbehörde genau hingucken: Auf dem Flugfeld von Jagel sind beispielsweise Abstände besser einzuhalten als in kleinen Lübecker Altstadtgassen. Wenn die Veranstaltung nicht sicher durchgeführt werden kann, dann müssen Ordnungsbehörden und Polizei Maßnahmen bis hin zur Auflösung ergreifen.

Ist das Ganze ein Sturm im Wasserglas?

Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Die Zahl der Demonstrationen steigt in Schleswig-Holstein seit Wochen steil an. In Lübeck gab es am Montag 1700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das sind Zahlen, die wir in den vergangenen Wochen nicht hatten.

Sie blicken darauf also mit Sorge?

Wir wissen, dass versucht wird, diese Demonstrationen zu unterwandern. Deshalb haben wir natürlich ein Auge darauf. Je mehr Demonstrantinnen und Demonstranten sich beteiligen, umso größer wird die Möglichkeit, dass sich dort Menschen daruntermischen, die eben nicht die hehren Ansprüche haben, einfach nur ihre Meinung zu sagen.

Wie wappnet sich die Polizei, wenn sich die Proteste ausweiten sollten?

Die Polizei sieht sich in der Lage, Demonstrationen aufzulösen, sofern es zu Ausschreitungen kommen sollte. Darauf ist die Polizei immer vorbereitet. Wir haben unsere Polizeibeamtinnen und -beamten auch in anderen Bundesländern im Einsatz, wo es sehr viel größere Demonstrationen gibt. Die wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht.

In anderen Bundesländern ist eine wachsende Radikalisierung der Spaziergänge zu beobachten. Wie schätzen Sie die Gefahr in Schleswig-Holstein ein?

Wir leben nicht auf der Insel der Glückseligen. Ich bin Realistin genug, dass ich weiß, dass es solche Radikalisierungsversuche auch bei uns gibt.

Gibt es Kräfte, die das auch im Norden schüren?

Unsere Verfassungsschützer warnen seit Langem davor. Natürlich gibt es Kräfte, die versuchen, auch die Spaziergänge zu unterwandern – auch von außerhalb. Das muss jeder wissen, der auf eine solche Demonstration geht.

Falls die Lage in NRW oder Sachsen eskalieren sollte, stünde die Landespolizei für Einsätze dort bereit?

Selbstverständlich. Aber natürlich wird in erster Linie geguckt, wie die Lage bei uns ist. Das hat unsere Polizeiführung im Blick.

Welche Reaktion erwarten Sie, wenn die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht wieder aktuell wird?

Dann wird die Demonstrationslage nach meiner persönlichen Einschätzung weiter ansteigen. Damit verbunden ist die Gefahr einer Radikalisierung.

Sie rechnen dann mit Gewalt auch in Schleswig-Holstein?

Mit einer solchen pauschalen Feststellung würde man ganz vielen Menschen unrecht tun. Bislang sind die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein ohne besondere Vorkommnisse oder größere Störungen verlaufen. Ich setze darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zukünftig den Versuchen einiger weniger widerstehen, zu Gewalt anzustacheln.

Mancher Innenminister fordert mehr Härte. Unterstützen Sie das?

Wenn eine rote Linie überschritten ist, wenn die Rechte anderer Menschen verletzt werden, bei Landfriedensbruch oder Volksverhetzung, muss der Staat volle Härte zeigen. Das ist vollkommen klar. Es geht um unseren Rechtsstaat und um unsere Spielregeln, die wir uns als Demokraten selbst gegeben haben. Wir dulden es nicht, dass fremdes Eigentum zerstört wird, wir dulden es nicht, dass Volksverhetzungsparolen geschrien werden. Wir müssen unsere Regeln verteidigen – mit Polizei und Justiz.