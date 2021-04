Kiel

„Darf ein Betrieb die Kosten für ihm vom Gesetzgeber auferlegten Hygienemaßnahmen an Kundinnen und Kunden weitergeben?“ Das fragt unser Leser Hans Hübner. Seine Frau hatte nach einem Friseurbesuch den Kassenzettel geprüft und dabei festgestellt, dass für Hygienemaßnahmen drei Euro Gebühr erhoben worden waren.

Die Antwort lautet: ja. Grundsätzlich sind Friseure in ihrer Preisgestaltung frei. Und wenn die Kosten steigen, haben sie natürlich die Möglichkeit, dies an die Kundschaft weiterzugeben. „Wenn der Aufwand so groß ist, dass am Ende kein Gewinn mehr übrig bleibt, dann müssen die Betriebe handeln“, sagt Hartmut Klotz, Obermeister der Friseurinnung Kiel.

Friseure müssen transparent über Servicegebühr informieren

Die Bandbreite der Servicegebühr reiche dabei von knapp zwei bis über zehn Euro. Über diese Gebühren müssten die Salons die Kunden gut sichtbar informieren.

Der Innungsobermeister verweist darauf, dass die Hygienemaßnahmen deutlich mehr umfassen als das Händedesinfizieren für die Kunden. So müssten alle Plätze und Arbeitsgeräte nach Gebrauch desinfiziert werden. Auch die Kapazität sei eingeschränkt, weil Plätze leer bleiben müssen, um den notwendigen Abstand zu wahren.