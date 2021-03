Kiel

„Nein, das ist aktuell nicht möglich“, sagt ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums.

Proben in Gruppen seien lediglich im beruflichen Zusammenhang erlaubt, „wenn es sich also um professionelle Künstlerinnen und Künstler handelt, die einen entsprechenden beruflichen Hintergrund haben“, so der Sprecher.